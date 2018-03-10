Почему Брэд Питт отказался от секса 

Как сообщает издание The Sun, Брэд Питт продолжает исцеление своего сердца после расставания с Анджелиной Джоли необычным способом: он исключил алкоголь, ест только здоровую пищу и решил соблюдать целибат в течение года. — пояснил анонимный знакомый Питта в беседе с журналистом. Сам Питт, после разрыва в конце 2016 года пока не оформивший официальный развод с Джоли, никак не прокомментировал свое решение. А на что бы потратила паузу в отношениях ты? Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram! Фото:Instagram, East News