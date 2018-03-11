Варнава вновь обнажилась для фото

Звезда шоу Comedy Women продолжает удивлять поклонников.

Не так давно Екатерина Варнава на своей странице Instagram опубликовала новое фото, на котором предстала обнаженной.

@kativarnava

"Поза закрытая… душа на распашку", — так прокомментировала снимок телезвезда.

Мнения подписчиков разделились — некоторые выражали восторг, другие критиковали, а третьи просили вернуться Варнаву к прежнему облику.

"Богиня, как всегда! Красавица!"

"Очень честный взгляд Настоящее амплуа истинного комика"

"Катюша, ты прелесть. Но смени визажиста он тебя уродует"

"Похожа на девочку из клипов sia"

"Очень плохо. Какая была и как испортили"

"Выглядит это странно"