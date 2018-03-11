Ещё
Седокова показала соблазнительное фото на пляже
Далее:
Читайте также:
Ещё

Седокова показала соблазнительное фото на пляже 

Рамблер 11 марта 2018
Фото: @annasedokova
Певица и мать троих детей наслаждается отдыхом в Дубае и не забывает радовать поклонников откровенными фотографиями.
Анна Седокова отдыхает вместе с детьми, старшей Алиной и младшим Гектором, средняя дочь Моника компанию матери не составила.
@annasedokova
Внимание подписчиков привлекла фотография, сделанная на пляже. Анна Седокова, позирует у кромки воды в купальнике, максимально открывающем полную грудь.
"Как вы видите, у нас все хорошо. ❤️ На фото потрачена 1 минута, на игры — весь день", — поделилась Анна с подписчиками своей страницы Instagram.
Тот редкий случай, когда поклонники проявили редкостное единодушие и не оставили ни одного негативного комментария:
"Совершенно закономерное положение дел! На игры теперь до 6 лет будет уходить львиная доля светового дня"
"Какая красота"
"Какие вы хорошенькие))) дай вам бог здоровья!)"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Покупки из онлайн-магазинов: ожидание и реальность14
Пугачева произвела фурор на показе Гуляева23
Модель бросила диеты и полюбила свое пышное тело75
Модель с монобровью считает ее своей изюминкой19
У Валерии и Пригожина появилась малышка Лизи6
Видео
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
01:00
Успеть за 45 секунд: смоки-айс
Красота
00:49
Стробинг — новый тренд в макияже
Красота
02:28
Горячая и 60-летняя Шэрон Стоун
Звёзды
00:56
Сати Казанова рассказала о разрыве с возлюбленным
Звёзды
03:19
Утренняя 15-минутная зарядка: комплекс упражнений
Здоровье
00:49
Иглесиас признался в любви Курниковой и детям
Звёзды
00:59
Волочковой советуют нанять стилиста и носить белье
Звёзды
02:20
Акиньшина родила троих и поразила фото в бикини
Звёзды
04:44
Трагическая история любви Табакова и Зудиной
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение