Седокова показала соблазнительное фото на пляже

Певица и мать троих детей наслаждается отдыхом в Дубае и не забывает радовать поклонников откровенными фотографиями.

Анна Седокова отдыхает вместе с детьми, старшей Алиной и младшим Гектором, средняя дочь Моника компанию матери не составила.

@annasedokova

Внимание подписчиков привлекла фотография, сделанная на пляже. Анна Седокова, позирует у кромки воды в купальнике, максимально открывающем полную грудь.

"Как вы видите, у нас все хорошо. ❤️ На фото потрачена 1 минута, на игры — весь день", — поделилась Анна с подписчиками своей страницы Instagram.

Тот редкий случай, когда поклонники проявили редкостное единодушие и не оставили ни одного негативного комментария:

"Совершенно закономерное положение дел! На игры теперь до 6 лет будет уходить львиная доля светового дня"

"Какая красота"

"Какие вы хорошенькие))) дай вам бог здоровья!)"