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Агутин показал редкое фото со старшей дочерью
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Агутин показал редкое фото со старшей дочерью 

Рамблер 11 марта 2018
Фото: @agutinleonid
Российский музыкант прогуливался по Лондону и случайно встретил старшую дочь.
Леонид Агутин нечасто публикует фотографии со своей старшей дочерью Полиной.
@agutinleonid
"Встретились в Лондоне со старшей дочкой. Незапланированно. Поверить сложно, но факт. Пошли гулять по парку. Жизнь — удивительная штука", — сообщил подписчикам своей страницы Instagram музыкант.
Не все поклонники знали, что у Леонида есть старшая дочь. Еще до брака с Анжеликой Варум у артиста был роман с балериной русского происхождения, и тогда же родилась девочка Полина.
Фанаты засыпали Леонида комплиментами дочери:
"Леонид, какие же вы красивые! Дочка — прелестная и очаровательная девушка, такой свежий румянец на щечках😊Прекрасная встреча!"
"Красивая доченька"
А еще хорошими советами:
"Хорошо, когда у пап есть время на дочек, нам, дочкам разведённых родителей, всегда их (пап) очень не хватает, помните об этом, папочки, всегда…"
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