Агутин показал редкое фото со старшей дочерью

Российский музыкант прогуливался по Лондону и случайно встретил старшую дочь.

Леонид Агутин нечасто публикует фотографии со своей старшей дочерью Полиной.

@agutinleonid

"Встретились в Лондоне со старшей дочкой. Незапланированно. Поверить сложно, но факт. Пошли гулять по парку. Жизнь — удивительная штука", — сообщил подписчикам своей страницы Instagram музыкант.

Не все поклонники знали, что у Леонида есть старшая дочь. Еще до брака с Анжеликой Варум у артиста был роман с балериной русского происхождения, и тогда же родилась девочка Полина.

Фанаты засыпали Леонида комплиментами дочери:

"Леонид, какие же вы красивые! Дочка — прелестная и очаровательная девушка, такой свежий румянец на щечках😊Прекрасная встреча!"

"Красивая доченька"

А еще хорошими советами:

"Хорошо, когда у пап есть время на дочек, нам, дочкам разведённых родителей, всегда их (пап) очень не хватает, помните об этом, папочки, всегда…"