Горячая и 60-летняя Шэрон Стоун

Звезда "Основного инстинкта" продолжает отмечать солидный юбилей и не сдает позиций.

Знаменитая Шэрон Стоун не обращает внимания на возраст и подтверждает статус горячей голливудской штучки, публикуя на своей странице Instagram провокационные снимки.

Подписчики отмечают, что звезда находится в отличной для своего возраста форме, хотя некоторые фотографии могли быть скромнее.

@sharonstone

А незадолго до своего дня рождения Шэрон Стоун приняла участие в еще одной откровенной фотосессии для журнала Vanity Fair. Актриса позировала в эротическом белье черного цвета и накидке из перьев.

@sharonstone

Истинные фанаты встретили фото, как и всегда, с восторгом, а злопыхатели нашли очередной повод "поточить" свои злые языки.