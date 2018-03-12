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Горячая и 60-летняя Шэрон Стоун
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Горячая и 60-летняя Шэрон Стоун 

Рамблер 12 марта 2018
Звезда "Основного инстинкта" продолжает отмечать солидный юбилей и не сдает позиций.
Знаменитая Шэрон Стоун не обращает внимания на возраст и подтверждает статус горячей голливудской штучки, публикуя на своей странице Instagram провокационные снимки.
Подписчики отмечают, что звезда находится в отличной для своего возраста форме, хотя некоторые фотографии могли быть скромнее.
@sharonstone
А незадолго до своего дня рождения Шэрон Стоун приняла участие в еще одной откровенной фотосессии для журнала Vanity Fair. Актриса позировала в эротическом белье черного цвета и накидке из перьев.
@sharonstone
Истинные фанаты встретили фото, как и всегда, с восторгом, а злопыхатели нашли очередной повод "поточить" свои злые языки.
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