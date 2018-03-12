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Фанаты дождались: Билан ужинает с девушкой
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Фанаты дождались: Билан ужинает с девушкой 

Рамблер 12 марта 2018
Фото: @bilanofficial
Закоренелый холостяк российского шоу-бизнеса заставил поклонников волноваться.
Популярный певец Дима Билан провел время в компании красивой девушки.
@bilanofficial
"Очень милый* (хоть слово это не люблю) вечер))", — с такой подписью Дима Билан опубликовал фотографию на своей странице в Instagram.
Поклонники немедленно отреагировали:
"Наконец-то увидела тебя с дамой, а то все один"
"Красивые ребята, в уютном месте, приятно смотреть на позитивные фотографии!"
"Отлично смотритесь вместе с очаровательной, интересной спутницей!:)"
Однако всех взволновал вопрос, кто же эта девушка. Догадки строились самые разные, но сам певец пока хранит молчание.
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