Живой Кен едет на «Дом-2» искать себе жену

Родриго Альвес собрался найти свою любовь в России.

Еще недавно казалось, что живой Кен наконец-то нашел свою Барби и обрел счастье в личной жизни. Но оказалось, что с Софией Вегас — девушкой, с которой почти каждый день выходил в свет — они просто друзья. Тем не менее, 34-летняя знаменитость не отчаивается, и, похоже, планирует искать себе девушку… в России. Да не где-нибудь, а на реалити-шоу «Дом-2».

Публикация от Rodrigo Alves (@rodrigoalvesuk) Мар 9, 2018 в 9:03 PST Началось все с того, что Родриго поделился со своими Instagram-подписчиками тем, что он выбирает наряд для Moscow Fashion Week: скоро он впервые полетит в нашу страну. Но хэштеги #dom2 и #tnt заставили его поклонников заподозрить, что едет он совсем не за тем, чтобы посмотреть на модные показы.

А что, ведь Кен — завидный жених! Бывший британский стюард добился в жизни всего, о чем мечтал. После 60 пластических операций он наконец-то приобрел разительное сходство со своим идеалом — куклой Кеном. Вместе с новой внешностью пришел к нему и успех. Сегодня он — постоянный участник вечеринок и модных показов, герой светской хроники и участник различных телешоу. А недавно ему предложили сняться в фильме, который будет рассказывать о его же жизни. Гонорар исчисляется цифрой с шестью нулями. Разумеется, Родриго согласился.

В общем, богатый, успешный, знаменитый — не о таком ли мечтает большинство девушек? Будем честными, на реалити-шоу персонажи встречались и поэксцентричнее, и все-таки находили себе пару. Кстати, русский Кен (да-да, и у нас есть своя «кукла») решился на первую пластику как раз после участия в знаменитой телестройке.

Между прочим, несмотря на то, что у кого-то Родриго Альвес, сделавший 60 пластических операций, чтобы стать похожим на свой кукольный идеал, вызывает лишь смех, поклонниц у него хватает. Что ни день, то его видят на улицах мировых столиц с новой барышней. Так что, думается, и у нас его не обделят вниманием.