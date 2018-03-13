Ещё
Волкова и ее дочь тяжело переживают утрату
Далее:
Читайте также:
Ещё

Волкова и ее дочь тяжело переживают утрату 

Рамблер 13 марта 2018
Фото: Instagram.com
Актриса Екатерина Волкова поделилась печальным событием в своем микроблоге. Совершенно внезапно у нее скончался любимый питомец — кролик Куки. Екатерина сделала все возможное, чтобы спасти несчастное животное, но это не помогло.
Не менее тяжелым оказалось для звезды сериала «Воронины» рассказать о неожиданной утрате своей дочери Елизавете. На днях году девочке исполнится семь лет, и это первая смерть, которая затронула ее лично. Чтобы решиться на разговор с дочерью, актриса даже обратилась к психологу.
Теперь Екатерина Волкова советует всем трижды подумать прежде, чем заводить домашнего питомца.

Собиралась с силами, чтобы написать этот пост. Наш кролик Куки умерла. Накануне я говорила в сториз, что обнаружила ее в ночи почти бездыханной. Повезла в Ветклинику, сделали всевозможные анализы, снимки. Ничего не выявлено. Спасти малышку не удалось. Ветврач говорит, что вирус. Никаких сквозняков не было. Тяжело дался разговор с дочкой, чтобы объяснить ей, что Куки больше нет. Ее первая потеря в жизни. Посоветовалась с психологом перед разговором. Чувствую себя просто ужасно. Берегите своих близких и братьев наших меньших. Они доверяют нам свои жизни, и не всегда мы в силах их спасти. Поэтому трижды подумайте, готовы ли вы к такому повороту событий, покупая домашнее животное в дом.

Публикация от  𝖤𝗄𝖺𝗍𝖾𝗋𝗂𝗇𝖺 𝖵𝗈𝗅𝗄𝗈𝗏𝖺 (@volkovihome)

Подписчики выразили Екатерине искреннее сочувствие, но не все согласились с ней, что ребенку необходимо было знать о смерти любимого животного. Многие сказали, что лучше было просто сказать Лизе, что кролик ушел погулять.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Покупки из онлайн-магазинов: ожидание и реальность14
Пугачева произвела фурор на показе Гуляева23
Модель бросила диеты и полюбила свое пышное тело75
Модель с монобровью считает ее своей изюминкой19
У Валерии и Пригожина появилась малышка Лизи6
Видео
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
01:00
Успеть за 45 секунд: смоки-айс
Красота
00:49
Стробинг — новый тренд в макияже
Красота
02:28
Горячая и 60-летняя Шэрон Стоун
Звёзды
00:56
Сати Казанова рассказала о разрыве с возлюбленным
Звёзды
03:19
Утренняя 15-минутная зарядка: комплекс упражнений
Здоровье
00:49
Иглесиас признался в любви Курниковой и детям
Звёзды
00:59
Волочковой советуют нанять стилиста и носить белье
Звёзды
02:20
Акиньшина родила троих и поразила фото в бикини
Звёзды
04:44
Трагическая история любви Табакова и Зудиной
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение