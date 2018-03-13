Волкова и ее дочь тяжело переживают утрату 

Актриса Екатерина Волкова поделилась печальным событием в своем микроблоге. Совершенно внезапно у нее скончался любимый питомец — кролик Куки. Екатерина сделала все возможное, чтобы спасти несчастное животное, но это не помогло.
Не менее тяжелым оказалось для звезды сериала «Воронины» рассказать о неожиданной утрате своей дочери Елизавете. На днях году девочке исполнится семь лет, и это первая смерть, которая затронула ее лично. Чтобы решиться на разговор с дочерью, актриса даже обратилась к психологу.
Теперь Екатерина Волкова советует всем трижды подумать прежде, чем заводить домашнего питомца.
Собиралась с силами, чтобы написать этот пост. Наш кролик Куки умерла. Накануне я говорила в сториз, что обнаружила ее в ночи почти бездыханной. Повезла в Ветклинику, сделали всевозможные анализы, снимки. Ничего не выявлено. Спасти малышку не удалось. Ветврач говорит, что вирус. Никаких сквозняков не было. Тяжело дался разговор с дочкой, чтобы объяснить ей, что Куки больше нет. Ее первая потеря в жизни. Посоветовалась с психологом перед разговором. Чувствую себя просто ужасно. Берегите своих близких и братьев наших меньших. Они доверяют нам свои жизни, и не всегда мы в силах их спасти. Поэтому трижды подумайте, готовы ли вы к такому повороту событий, покупая домашнее животное в дом.
Подписчики выразили Екатерине искреннее сочувствие, но не все согласились с ней, что ребенку необходимо было знать о смерти любимого животного. Многие сказали, что лучше было просто сказать Лизе, что кролик ушел погулять.