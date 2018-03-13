Волкова и ее дочь тяжело переживают утрату

Актриса Екатерина Волкова поделилась печальным событием в своем микроблоге. Совершенно внезапно у нее скончался любимый питомец — кролик Куки. Екатерина сделала все возможное, чтобы спасти несчастное животное, но это не помогло.

Не менее тяжелым оказалось для звезды сериала «Воронины» рассказать о неожиданной утрате своей дочери Елизавете. На днях году девочке исполнится семь лет, и это первая смерть, которая затронула ее лично. Чтобы решиться на разговор с дочерью, актриса даже обратилась к психологу.

Теперь Екатерина Волкова советует всем трижды подумать прежде, чем заводить домашнего питомца.

Подписчики выразили Екатерине искреннее сочувствие, но не все согласились с ней, что ребенку необходимо было знать о смерти любимого животного. Многие сказали, что лучше было просто сказать Лизе, что кролик ушел погулять.