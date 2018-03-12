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Гузееву вынудили удалить фото с подругой
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Гузееву вынудили удалить фото с подругой 

Рамблер 12 марта 2018
Фото: Instagram.com
Лариса Гузеева славится своим умением давать отпор злопыхателям. Но в этот раз актриса и ведущая не смогла должным образом защититься и пошла на крайнюю меру — удалила фото, за которое ей досталось от фанатов.
На снимке она стоит вместе со звездой сериала «Воронины» Юлией Куварзиной. Сначала кадр был опубликован в полный рост, но беспощадные поклонники буквально накинулись на подругу Гузеевой — ее обвинили и в том, что она выглядит сильно поправившейся — вопреки тому, что еще недавно говорила о своем похудении, и за то, что сделала «губы уточкой».
Лариса Гузеева терпеть нападок на коллегу не стала, удалила неудачный снимок, а вместо него выложила кадр, где видны только лица актрис. При этом в адрес всех любителей негатива телеведущая колко написала:
«Весеннее обострение?»
Но и тут мнения подписчиков разделились. Кто-то встал на сторону Ларисы Гузеевой, кто-то продолжил утверждать, что Юлия Куварзина могла бы выглядеть и получше.
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