Гузееву вынудили удалить фото с подругой

Лариса Гузеева славится своим умением давать отпор злопыхателям. Но в этот раз актриса и ведущая не смогла должным образом защититься и пошла на крайнюю меру — удалила фото, за которое ей досталось от фанатов.

На снимке она стоит вместе со звездой сериала «Воронины» Юлией Куварзиной . Сначала кадр был опубликован в полный рост, но беспощадные поклонники буквально накинулись на подругу Гузеевой — ее обвинили и в том, что она выглядит сильно поправившейся — вопреки тому, что еще недавно говорила о своем похудении, и за то, что сделала «губы уточкой».

«Весеннее обострение?» Лариса Гузеева терпеть нападок на коллегу не стала, удалила неудачный снимок, а вместо него выложила кадр, где видны только лица актрис. При этом в адрес всех любителей негатива телеведущая колко написала:

Но и тут мнения подписчиков разделились. Кто-то встал на сторону Ларисы Гузеевой, кто-то продолжил утверждать, что Юлия Куварзина могла бы выглядеть и получше.