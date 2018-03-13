Шакира опубликовала знойное фото в воде

Шакира славится тем, что в клипах на песни делает акцент на своих соблазнительных формах. Новое ее творение на композицию Fly On The Wall не стало исключением. Девушка представила поклонникам кадр со съемок, на котором она лежит в воде.

Все бы ничего, но на Шикаре не надето ничего, кроме тонкой рубахи, которая, намокнув, не смогла скрыть изящные ягодицы певицы.

Сама певица в посте написала о том, как трудно было создать иллюзию, что ее макияж — водостойкий, но, кажется, поклонников меньше всего интересовало на этом кадре лицо девушки, тем более что за волосами его не так уж и видно.