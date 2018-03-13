Утверждают, что мать Бекхэма — принцесса Диана

В эти выходные мировое сообщество отмечало День матери. В честь праздника Дэвид Бекхэм традиционно поздравил жену, опубликовав совместное фото с Викторией Бекхэм и их четырьмя совместными детьми.

Но гораздо больше аудиторию заинтересовал снимок, который Дэвид выложил до этого. Он опубликовал свое детское фото с мамой. И вот тут поклонники испытали шок: они решили, что на них смотрит лицо принцессы Дианы.

Подписчики завалили Дэвида Бекхэма сообщениями:

«Вау! Я думал, это принцесса Диана». «Это принцесса Диана?» «Мама была принцессой Дианой».

Даже русские фанаты сочли нужным поддержать теорию о том, что мать футболиста — знаменитая принцесса.