Фанаты обвинили Галкина, что он мучает дочь Лизу

Максим Галкин выложил в свой микроблог коротенькое видео, в котором его дочь Елизавета изучает французский язык. Но вместо восторженных отзывов подписчики развернули дискуссию, является ли носителем языка преподаватель и стоит ли заставлять ребенка изучать язык в столь юном возрасте. По их мнению, четырехлетнему ребенку, а Лизе только в сентябре будет пять, пока рано зубрить французский.

Галкина обвинили в том, что он утомил ребенка. В адрес Лизы даже отвесили комментарий «бедная», а кто-то написал, что артист «мучает» дочь. Также шоумену написали: