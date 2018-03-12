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Фанаты обвинили Галкина, что он мучает дочь Лизу
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Фанаты обвинили Галкина, что он мучает дочь Лизу 

Рамблер 12 марта 2018
Фото: Depositphotos.com
Максим Галкин выложил в свой микроблог коротенькое видео, в котором его дочь Елизавета изучает французский язык. Но вместо восторженных отзывов подписчики развернули дискуссию, является ли носителем языка преподаватель и стоит ли заставлять ребенка изучать язык в столь юном возрасте. По их мнению, четырехлетнему ребенку, а Лизе только в сентябре будет пять, пока рано зубрить французский.

Уроки французского 👩‍🎓😍 #елизаветагалкина

Публикация от  Максим Галкин (@maxgalkinru)

Галкина обвинили в том, что он утомил ребенка. В адрес Лизы даже отвесили комментарий «бедная», а кто-то написал, что артист «мучает» дочь. Также шоумену написали:
«Ребенок зевнул, — значит устал. Отстаньте от нее! Ровно две минуты в этом возрасте воспринимает мозг ваш французский».
«Да будет вам известно-до 5 лет ребенок должен говорить на 1 языке, если его хотят сохранить нормальным ребёнком! Почитайте крини по педагогике и детской психологии, а не смотрите бредовые ролики…»
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