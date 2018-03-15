Бузову с голой грудью назвали несексуальной

Ольга Бузова особо не скрывает свои прелести, но в этот раз девушка решилась на совсем уж безрассудный шаг — выложила в микроблог видео, на котором она почти обнаженная склоняется вниз на заснеженной крыше.

Однако не все подписчики оценили стройные формы певицы. На Ольгу обрушился шквал комментариев вроде:

«Оля, сексуальностью и красотой тут и не пахнет… Это ужасно!» «Зачем выпячивать то, чего нет?»

Впрочем, еще больше комментариев, в том числе оскорбительных, Бузова получила за то, что не бережет здоровье. Подписчики посчитали ее поведение слишком безрассудным, хотя некоторые сделали попытки предположить что на видео вовсе не Ольга.