Артисты, встретившие свое счастье после 50 лет

Эммануил Виторган и Ирина Млодик

Долгие годы Ирина была знакома не только с Эммануилом Гедеоновичем, но и с его второй супругой — актрисой Аллой Балтер . Когда в 2000-м году Балтер не стало, именно Млодик поддерживала Виторгана, спасая от тяжелой депрессии. Пятнадцать лет назад добрые друзья стали законными супругами, а в этом году — еще и родителями. Новорожденную девочку назвали Этель, что означает "благородная". 56-летняя Ирина, впервые ставшая матерью, уверяет, что выносила дочь сама — к беременности ей пришлось готовиться более 20 лет после перенесенного онкологического заболевания. Для 78-летнего Виторгана девочка стала третьим ребенком.

Валентин Гафт и Ольга Остроумова

Артисты вместе снимались в «Гараже» у Эльдара Рязанова : в кадре они обменялись одной лишь репликой, а вне площадки даже не здоровались. Хотя Ольга уже тогда нравилась Гафту, но была замужем, — потому Валентин Иосифович не пытался завязать знакомство. А чтобы не думать о женщине, искал в ней недостатки. Следующая встреча произошла на мероприятии в Сокольниках, когда оба артиста уже были одиноки.

"Помню, чтобы ее заинтересовать, я не нашел ничего умнее, чем сказать: «Посмотрите, какие у меня мускулы!» Наверное, она подумала: «Идиот!» — вспоминает Гафт. — Потом я предложил ее проводить: мы шли долго, пешочком, было прохладно, я снял пиджак и накинул ей на плечи. Мы не торопили события. Я ухаживал за Ольгой довольно долго".

Пара поженилась в 1996-м году: в больничную палату, где мужчина восстанавливался после операции, пригласили сотрудницу загса, свидетелей — там и расписались. Спустя 20 лет брака Гафт считает супругу женщиной, которая его переродила, Остроумова с любовью называет Валентина Иосифовича своим самым сложным ребенком, а вместе у артистов — жизнь на двоих — и на сцене, и вне театра.

Хелен Миррен

Голливудская актриса умеет ждать: свой первый "Оскар" — за роль в фильме "Королева" — она получила в 61 год, а семейное счастье обрела в 52. Кстати, супруга при первой встрече женщине тоже пришлось ждать. Хелен Миррен и режиссер Тэйлор Хэкфорд познакомились на съемках фильма «Белые ночи»: актриса проходила пробы на роль, но прослушивание никак не начиналось — Тэйлор жутко опаздывал. Завязавшаяся дружба переросла в роман, но жениться Миррен и Хэкфорд не спешили, узаконив отношения лишь после 10 лет совместной жизни. «Я всю жизнь ненавидела идею замужества, — объясняет актриса. — Но однажды вдруг решила попробовать. Я согласилась стать женой Тэйлора с одним условием: ничто в наших отношениях не должно измениться после свадьбы. Но изменилось все. И, представьте себе, мне это очень понравилось».

Юрий Беляев и Татьяна Абрамова

70-летний артист не так давно женился в третий раз — его супругой стала актриса Татьяна Абрамова. Интересно, что Юрий Викторович еще до армии обещал себе, что никогда не женится на девушке из мира кино и театра — но нарушил слово ради Татьяны. Будущие супруги познакомились на фестивале в Анапе, где сбежали с церемонии и проговорили всю ночь в кафе. Беляев быстро подружился с младшим сыном Татьяны Сашей, а улетая в Москву писал возлюбленной романтические сообщения: «Иду и все время оглядываюсь: привык, что вы, Таня, всегда рядом. Ищу глазами и не понимаю: почему я один?». В 2014-м году артисты не только поженились, но и обвенчались: теперь Юрий Викторович ежедневно благодарит супругу за нескончаемый оптимизм, а она его — за любовь к себе и своим детям.

Лия Ахеджакова

Два брака актрисы завершились неудачно: первый муж, актер Валерий Носик , увлекся алкоголем и закрутил роман на стороне; союз с художником-графиком Борисом Кочейшвили также не принес Ахеджаковой счастья — женщина собрала вещи супруга, отвезла в его мастерскую и попросила больше появляться в ее жизни. До знакомства с третьим мужем Лия Меджидовна около 10 лет жила одна — брак 63-летней актрисы с фотокорреспондентом Владимиром Персияниновым для многих стал сюрпризом. И даже для отца Ахеджаковой!

"Однажды мы сидели с ее подружками на даче, — рассказывал "Комсомольской правде" Меджид Салехович. — Я им: «Выдайте мою дочь замуж! Я скоро умру, и она останется совсем одна. Ей нужен человек». — «У нее один человек есть». — «Вот и пусть выходит замуж, если он — ЧЕЛОВЕК!» И тут они начали хохотать. Оказалось, Лия уже полтора года как замужем за Владимиром!"

Свадьбу сыграли тайно, расписавшись без шума. В лице Владимира актриса обрела опору, агента и помощника, а в отношениях с мужчиной — возможность чувствовать себя хрупкой, слабой и любимой.

Тина Тернер