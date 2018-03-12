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Обнаженная Водонаева выложила снимок в пене
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Обнаженная Водонаева выложила снимок в пене 

Рамблер 12 марта 2018
Фото: Instagram.com
Алена Водонаева давно не шокировала поклонников, но наконец-то решила подразнить мужскую часть аудитории. И выложила в Сеть фото, на котором из одежды на ней — только очки.
Подписчики тут же признали окуляры креативным ходом, отметив, что очки в ванной — «это бомба».
К слову, ничего интимного девушка, конечно же, не показала: все тело Водонаевой покрыто пеной, но и этого вполне хватило мужской части фанатов. Они оставили в адрес Алены кучу скабрезностей.

Relax 🛁

Публикация от  Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva)

Правда, нашлись и те, кого больше привлек интерьер ванной комнаты, в которой разделась Алена Водонаева. ЕГо фанаты признали очень красивым.
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