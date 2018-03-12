Обнаженная Водонаева выложила снимок в пене

Алена Водонаева давно не шокировала поклонников, но наконец-то решила подразнить мужскую часть аудитории. И выложила в Сеть фото, на котором из одежды на ней — только очки.

Подписчики тут же признали окуляры креативным ходом, отметив, что очки в ванной — «это бомба».

К слову, ничего интимного девушка, конечно же, не показала: все тело Водонаевой покрыто пеной, но и этого вполне хватило мужской части фанатов. Они оставили в адрес Алены кучу скабрезностей.

Relax 🛁 Публикация от Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva) Мар 11, 2018 в 3:41 PDT

Правда, нашлись и те, кого больше привлек интерьер ванной комнаты, в которой разделась Алена Водонаева. ЕГо фанаты признали очень красивым.