Обнаженная Водонаева выложила снимок в пене 

Алена Водонаева давно не шокировала поклонников, но наконец-то решила подразнить мужскую часть аудитории. И выложила в Сеть фото, на котором из одежды на ней — только очки.
Подписчики тут же признали окуляры креативным ходом, отметив, что очки в ванной — «это бомба».
К слову, ничего интимного девушка, конечно же, не показала: все тело Водонаевой покрыто пеной, но и этого вполне хватило мужской части фанатов. Они оставили в адрес Алены кучу скабрезностей.
Правда, нашлись и те, кого больше привлек интерьер ванной комнаты, в которой разделась Алена Водонаева. ЕГо фанаты признали очень красивым.