Ещё
Раскрыт секрет обольщения мужчин Ирины Понаровской
Далее:
Читайте также:
Ещё

Раскрыт секрет обольщения мужчин Ирины Понаровской 

Лиза 13 марта 2018
Фото: Лиза
Звезда отечественного шоу-бизнеса 90-х Ирина Понаровская всегда была артисткой, которая восхищала не только своим сценическим амплуа, но и стилем жизни: ее окружали ухажеры, ей восторгались поклонники, с нее брали пример тысячи женщин. В честь ее дня рождения друг Ирины Понаровской Виктор Началов рассказал изданию СтарХит один курьезный случай из жизни артистки. Он приоткрыл завесу тайны притягательного образа Понаровской.
По его словам, без труда очаровывать мужчин Ирине удавалось при помощи природного обаяния, душевности и способности быстро ориентироваться в новых обстоятельствах:«В тот вечер Ирина вышла на сцену в ярком красном платье, исполняла песню о любви. Точно уже не воспроизведу, но в припеве звучали слова: «Он вернулся, как и обещал…». Певица очень красиво жестикулировала, казалось, вот-вот заплачет, настолько пропускала песню через себя. Зрители смотрели как завороженные. Посреди номера из-за кулис неожиданно появился мужчина. Выглядел он, мягко говоря, не очень, словно маляр после тяжелой смены — комбинезон залит краской, на голове странная шляпа с огромными полями, еще и в руке грязная сумка.
Далее, по словам Началова, в концертном зале неожиданно погас свет, и лишь один-единственный прожектор стал освещать выступавшую на сцене артистку. Понаровская не растерялась, и, продолжая петь, поманила внезапного партнера к себе пальцем. Этот жест сопровождался словами из песни «Он вернулся, как и обещал!». Мужчина подошел к певице и обнял ее за талию. Исполнительница не стала сопротивляться, а закружила незнакомца в танце. Вместе они исполнили полное страсти представление, которое зрители оценили по достоинству: они аплодировали стоя.
Лиза: последние новости
Мария Аронова вышла замуж после 20 лет гражданского брака Ляйсан Утяшева показала лицо подросшей дочери Невероятно! 78-летний Эммануил Виторган стал отцом
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Покупки из онлайн-магазинов: ожидание и реальность14
Пугачева произвела фурор на показе Гуляева22
Модель бросила диеты и полюбила свое пышное тело75
Модель с монобровью считает ее своей изюминкой18
У Валерии и Пригожина появилась малышка Лизи6
Видео
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
01:00
Успеть за 45 секунд: смоки-айс
Красота
00:49
Стробинг — новый тренд в макияже
Красота
02:28
Горячая и 60-летняя Шэрон Стоун
Звёзды
00:56
Сати Казанова рассказала о разрыве с возлюбленным
Звёзды
03:19
Утренняя 15-минутная зарядка: комплекс упражнений
Здоровье
00:49
Иглесиас признался в любви Курниковой и детям
Звёзды
00:59
Волочковой советуют нанять стилиста и носить белье
Звёзды
02:20
Акиньшина родила троих и поразила фото в бикини
Звёзды
04:44
Трагическая история любви Табакова и Зудиной
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение