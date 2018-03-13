Раскрыт секрет обольщения мужчин Ирины Понаровской

Звезда отечественного шоу-бизнеса 90-х Ирина Понаровская всегда была артисткой, которая восхищала не только своим сценическим амплуа, но и стилем жизни: ее окружали ухажеры, ей восторгались поклонники, с нее брали пример тысячи женщин. В честь ее дня рождения друг Ирины Понаровской Виктор Началов рассказал изданию СтарХит один курьезный случай из жизни артистки. Он приоткрыл завесу тайны притягательного образа Понаровской.

По его словам, без труда очаровывать мужчин Ирине удавалось при помощи природного обаяния, душевности и способности быстро ориентироваться в новых обстоятельствах:«В тот вечер Ирина вышла на сцену в ярком красном платье, исполняла песню о любви. Точно уже не воспроизведу, но в припеве звучали слова: «Он вернулся, как и обещал…». Певица очень красиво жестикулировала, казалось, вот-вот заплачет, настолько пропускала песню через себя. Зрители смотрели как завороженные. Посреди номера из-за кулис неожиданно появился мужчина. Выглядел он, мягко говоря, не очень, словно маляр после тяжелой смены — комбинезон залит краской, на голове странная шляпа с огромными полями, еще и в руке грязная сумка.

Публикация от ИРИНА ПОНАРОВСКАЯ (@irinaponarovskaya_star) Фев 9, 2018 в 2:22 PST

Далее, по словам Началова, в концертном зале неожиданно погас свет, и лишь один-единственный прожектор стал освещать выступавшую на сцене артистку. Понаровская не растерялась, и, продолжая петь, поманила внезапного партнера к себе пальцем. Этот жест сопровождался словами из песни «Он вернулся, как и обещал!». Мужчина подошел к певице и обнял ее за талию. Исполнительница не стала сопротивляться, а закружила незнакомца в танце. Вместе они исполнили полное страсти представление, которое зрители оценили по достоинству: они аплодировали стоя.