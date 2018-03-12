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Почему ягодицы Квитко не загорают на солнце
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Почему ягодицы Квитко не загорают на солнце 

WDay.ru 12 марта 2018
Фото: WDay.ru
Хотя такая выпуклая часть тела должна становиться коричневой довольно быстро.
Русская Ким Кардашьян, Анастасия Квитко стала популярной благодаря своим роскошным формам, о которых мечтают большинство девушек. Объемные ягодицы модели уже давно являются предметом бурным обсуждений не только у фолловеров звезды. Однако Анастасия не обращает внимания на слухи и с радостью публикуют откровенные фотографии в купальниках, где главный акцент, конечно же, на большую попу.
На днях модель опубликовала свежие снимки из солнечного Майами, на которых она снова в микрокупальнике. Не смотря на то, что абсолютно все подписчики Квитко восторгаются ее пышными формами, мало кто заметил, что ее ягодицы выглядят слегка бледными по сравнению с другими частями тела.

💦

Публикация от  AK (@anastasiya_kvitko)

Кто любит загорать, тот знает, что выпуклые части тела загорают намного лучше и быстрее. Поэтому, загар Квитко выглядит очень странно или же модель решила беречь свою самую выдающуюся часть тела от солнечных ожогов и тщательно наносит на ягодицы средства с SPF. По всей видимости, саму Анастасию не смущает неравномерный загар.
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