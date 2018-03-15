Ещё
Волочкова рассказала о ненастоящем венчании
Далее:
Читайте также:
Ещё

Волочкова рассказала о ненастоящем венчании 

Passion.ru 15 марта 2018
Фото: passion.ru
Свадьба, которую сыграла Анастасия Волочкова в 2007 году, стала одной из самых обсуждаемых. Публика обвиняла балерину в позерстве, ведь мероприятие, для проведения которого был забронирован Екатерининский дворец в Санкт-Петербурге, приобретено пять свадебных нарядов, нанято 400 актеров и приглашено 350 гостей, была просто хорошо поставленным шоу. «Все было по-царски», — вспоминает артистка в видеоинтервью для WMJ.ru. Она очень гордится, что именно для нее было сделано исключение: место было согласовано с мэрией.
«Я даже не скрываю, я реально из этой свадьбы хотела сделать шоу. Некий перформанс себе на память. Я сказала своему бывшему мужу: "Игорь, ты меня любишь?" — "Да" — "И я тебя люблю безумно, давай сыграем свадьбу вот такую пока мы молодые, красивые. Я хочу быть невестой", и все вот эти формальности мне были не нужны», — призналась Анастасия.
«Я никаких штампов в паспорте не ставила. И в этом не было никакого обмана», — подчеркивает она.
Многие поклонники артистки заблуждаются, полагая, что поход в церковь с «супругом» был венчанием. «У нас не было венчания, у нас была некая помолвка, но это не являет собой таинство, которое связывает узами. Помолвка — это просто момент, когда в храме мужчина делает женщине предложение, дарит цветочек. Это — некое предложение к тому, чтобы связать свою жизнь вместе», — пояснила звезда.
Оригинальным подарком жениху стал шпагат в брачную ночь и огромная сумма, которую она дала ему в долг и впоследствии попрощалась с ней.
Passion.ru: последние новости
Дарья Мороз и Константин Богомолов не живут вместе и готовятся к разводу Мария Аронова тайно вышла замуж после 20 лет отношений Неосновной инстинкт: Ольга Бузова, Анджелина Джоли и другие звезды, которые живут без секса
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Покупки из онлайн-магазинов: ожидание и реальность14
Пугачева произвела фурор на показе Гуляева22
Модель бросила диеты и полюбила свое пышное тело75
Модель с монобровью считает ее своей изюминкой19
У Валерии и Пригожина появилась малышка Лизи6
Видео
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
01:00
Успеть за 45 секунд: смоки-айс
Красота
00:49
Стробинг — новый тренд в макияже
Красота
02:28
Горячая и 60-летняя Шэрон Стоун
Звёзды
00:56
Сати Казанова рассказала о разрыве с возлюбленным
Звёзды
03:19
Утренняя 15-минутная зарядка: комплекс упражнений
Здоровье
00:49
Иглесиас признался в любви Курниковой и детям
Звёзды
00:59
Волочковой советуют нанять стилиста и носить белье
Звёзды
02:20
Акиньшина родила троих и поразила фото в бикини
Звёзды
04:44
Трагическая история любви Табакова и Зудиной
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение