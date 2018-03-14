Как выглядели бы героини Муравьевой в наши дни

Мы продолжаем фантазировать и примерять всевозможные бьюти-образы известным актрисам и певицам. Сегодня мы решили вспомнить советское прошлое и проанализировать макияж и прическу Людмилы из фильма «Москва слезам не верит». Как бы выглядела героиня сегодня? «Москва слезам не верит»

В 70-80-е годы в тренде были объемные прически. Героиня Ирины Муравьевой в кинофильме «Москва слезам не верит» старалась всегда выглядеть стильно. Мелкие кудряшки Людмила носила не так часто, тем не менее ей больше шли легкие волны и несильно выраженная челка.

Кадр из фильма "Москва слезам не верит"

Что касается макияжа, акцент в основном делали на глаза, так как арсенал косметики был не слишком разнообразный. Актриса придерживалась и этой тенденции. Она всегда выделяла ресницы, делала их более объемными и яркими.

Cейчас бы ее волосы уложили на выпрямитель, немного растрепали, и тогда получилась бы естественная укладка. А вот короткую челку в наше время уже мало кто носит. Так что Ирине пришлось бы немного ее отрастить.

«Карнавал»

В фильме «Карнавал» героиня Ирины Муравьевой выбирает более разнообразные бьюти-образы. Ее можно увидеть с густой челкой (кстати, такая прическа была в то время на пике моды), с афрокудряшками и с прямыми, аккуратно уложенными волосами. Максимально женственно и элегантно актриса выглядела с выпрямленными прядками (словно их уложили на брашинг) и собранной челкой.

Кадр из фильма "Карнавал"

А вот с двумя хвостиками Ирина становилась более задорной и раскованной. Ее макияж был вполне обычным: все те же объемные ресницы, за счет которых подчеркивался взгляд, и идеально ровный тон кожи.

Если бы Ирина снималась в современном фильме, ей бы оставили укладку с прямыми волосами, но при этом добавили бы немного растрепанности и беспорядка. Тогда прическа стала бы выглядеть более естественно и модно.

«Самая обаятельная и привлекательная»

В кинофильме «Самая обаятельная и привлекательная» образ героини Ирины Муравьевой немного изменился. Теперь Надя (так звали ее в фильме) носит прическу покороче. Как правило, актриса мелькает в кадрах с удлиненным прямым каре и аксессуаром в виде ободка. Вот только сейчас, конечно же, ободки носить совсем перестали, но тогда они были в тренде.

Кадр из фильма "Самая обаятельная и привлекательная"

Пожалуй, в наше время Наде сделали бы асимметричное каре в стиле Бузовой (несколько месяцев назад) или Аксеновой, а от ободка избавились бы напрочь. В макияже героини Муравьевой кардинально ничего не поменялось, разве что она стала пользоваться средствами для губ малиновых и красноватых оттенков.