Натали рассказала, почему надо жить скромно

Поклонники певицы Натали то и дело называют ее «инопланетянкой». Артистка действительно разительно отличается от женщин своего круга: выглядит лет на двадцать моложе своих лет, живет скромно, большую часть времени посвящает мужу и детям. Даже последнего малыша 43-летняя звезда рожала в обычной больнице.

Оказывается, к этому стилю жизни звезда пришла после многочисленных бесед с психологом. Получив «бесконечно полезную информацию для женщины», она делится ей и с подписчицами своего блога.

Натали считает, что именно в любви к домашнему хозяйству и порядку таится один из главных пунктов «рецепта успеха». «У меня даже домработницы нет, я все делаю сама.

В какой-то момент я задумалась, что все наши бабушки и прародительницы были хранительницами очага. Несмотря на проблемы, у них всегда в доме было чисто, все накормлены, обласканы. Только тогда семья цельная, настоящая», — уверена она.

Настоящая женщина должна улыбаться и излучать радость в любой ситуации: «Вот что бы ни происходило вокруг, все могут быть в грусти, в какой-то печали, женщина равняется хорошее настроение, позитив. Все слетаются на этот огонек, потому что, если ты не позитив, значит, ты будешь ядовитой.

Нельзя, чтобы женщина была ноющим, злым существом», — цитирует певицу «Собеседник» . Женщине полезно напевать песенки или молитвы, ведь именно голос способен «очищать» пространство вокруг, считает она.

«У нас может не быть маникюра, но обязательно — чистая голова», — уверена Натали, которая привыкла следить за собой не только из-за профессии. «Это связано с какими-то ведическими ритуалами: утром после сна нужно как-то ополоснуться и вымыть голову, это какое-то очищение, кармические вещи», — пояснила она.

Но быть домохозяйкой при этом недостаточно. «Девушкам необходимо иметь какое-то хобби, чтобы не залипать на детях и на муже. Они должны развиваться», — считает она.