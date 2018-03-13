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Сын Алены Водонаевой ревнует маму к коту
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Сын Алены Водонаевой ревнует маму к коту 

Letidor.ru 13 марта 2018
Фото: Instagram
В семье телеведущей Алены Водонаевой недавно случилось пополнение — звезда и ее муж завели кота. О том, как их семья радовалась данному событию, Алена уже рассказывала в социальных сетях. В результате, знаменитость стала много времени уделять новому домашнему животному, чем вызвала ревность у своего сына Богдана.
Ты его больше любишь, чем меня,
— заявил Богдан маме, когда она снимала очередное видео с участием кота.
Алена же попыталась убедить сына, что она любит всех членов своей семьи, но по-своему. Так, кота она любит кошачьей любовью, а Богдана — сильнее всех на свете.
Ревность одного ребёнка к другому,
— подписала звезда ролик, во время просмотра которого пользователи как раз и могут услышать данный разговор мамы с сыном.

Ревность одного ребёнка @bogdanmalakeev к другому @theescobarcat 😹

Публикация от  Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva)

«У нас точь-в-точь такая же история. Говорит, котенка любите, а меня нет», «Сын маму не с кем не хочет делить, 😘😘😘», «Ха-ха, и у нас такие же разговоры последние 2 месяца, как появилась кошечка. 😉 Наверное, это проблема тех, у кого один ребенок😘», «Так мило, 😂😂дети порой такие смешные вещи говорят», — поддержали Алену подписчики.
Напомним, кот появился у Алены в начале марта. Животное звезде подарил муж Алексей Косинус. Котенок прилетел из Владивостока и сразу стал любимцем семьи.
Кстати, Алена специально не показала в ролике 7-летнего сына Богдана крупным планом. Недавно она объявила поклонникам, что больше не будет показывать жизнь мальчика в соцсетях. Звезда обещала лишь изредка делиться роликами, где Богдана почти нельзя будет разглядеть. У ребенка есть своя страница в Instagram, но посмотреть ее содержимое может только ограниченный круг знакомых и родных семьи.
Отцом Богдана является бизнесмен Алексей Малакеев, за которого Алена Водонаева вышла замуж в 2009 году. В 2011 году союз распался, а в 2013-м супруги официально развелись. Тем не менее они сохранили дружеские отношения и продолжают вместе участвовать в жизни мальчика. Кстати, в этом году Богдан впервые пошел в школу, и родители потратили немало времени на выбор учебного заведения для их сына.
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