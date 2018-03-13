Сын Алены Водонаевой ревнует маму к коту

Ты его больше любишь, чем меня, В семье телеведущей Алены Водонаевой недавно случилось пополнение — звезда и ее муж завели кота. О том, как их семья радовалась данному событию, Алена уже рассказывала в социальных сетях. В результате, знаменитость стала много времени уделять новому домашнему животному, чем вызвала ревность у своего сына Богдана.

— заявил Богдан маме, когда она снимала очередное видео с участием кота.

Ревность одного ребёнка к другому, Алена же попыталась убедить сына, что она любит всех членов своей семьи, но по-своему. Так, кота она любит кошачьей любовью, а Богдана — сильнее всех на свете.

— подписала звезда ролик, во время просмотра которого пользователи как раз и могут услышать данный разговор мамы с сыном.

«У нас точь-в-точь такая же история. Говорит, котенка любите, а меня нет», «Сын маму не с кем не хочет делить, 😘😘😘», «Ха-ха, и у нас такие же разговоры последние 2 месяца, как появилась кошечка. 😉 Наверное, это проблема тех, у кого один ребенок😘», «Так мило, 😂😂дети порой такие смешные вещи говорят», — поддержали Алену подписчики.

Напомним, кот появился у Алены в начале марта. Животное звезде подарил муж Алексей Косинус . Котенок прилетел из Владивостока и сразу стал любимцем семьи.

Кстати, Алена специально не показала в ролике 7-летнего сына Богдана крупным планом. Недавно она объявила поклонникам, что больше не будет показывать жизнь мальчика в соцсетях. Звезда обещала лишь изредка делиться роликами, где Богдана почти нельзя будет разглядеть. У ребенка есть своя страница в Instagram, но посмотреть ее содержимое может только ограниченный круг знакомых и родных семьи.

Отцом Богдана является бизнесмен Алексей Малакеев, за которого Алена Водонаева вышла замуж в 2009 году. В 2011 году союз распался, а в 2013-м супруги официально развелись. Тем не менее они сохранили дружеские отношения и продолжают вместе участвовать в жизни мальчика. Кстати, в этом году Богдан впервые пошел в школу, и родители потратили немало времени на выбор учебного заведения для их сына.