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Кети Топурия призналась в своих «маниях»
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Кети Топурия призналась в своих «маниях» 

Рамблер 15 марта 2018
Фото: Instagram.com
Снег еще не сошел, но Кети Топурия уже выложила в свой микроблог фото в красном купальнике. При этом певица сделала неожиданное признание: написала, что у нее «купальникомания». Оказывается, девушка пересчитала, сколько у нее купальников, и пришла к выводу, что целых 56! При этом носит она только три.
Та же проблема выявилась в отношении сумок. Кети покупает их и просто складирует, не выводя в свет. Однако, как решила Топурия, все это не так уж и плохо, зато гардеробная ее выглядит красиво.
Однако подписчиков неожиданные признания Кети Топурия вовсе не шокировали. Никто не стал называть ее шопоголиком или злословить на тему того, что в стране у некоторых нет даже отдельной комнаты, не говоря о гардеробной. Добрые подписчики певицы лишь оставили ей ряд восторженных отзывов по поводу ее фигуры.
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