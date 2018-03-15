Кети Топурия призналась в своих «маниях»

Снег еще не сошел, но Кети Топурия уже выложила в свой микроблог фото в красном купальнике. При этом певица сделала неожиданное признание: написала, что у нее «купальникомания». Оказывается, девушка пересчитала, сколько у нее купальников, и пришла к выводу, что целых 56! При этом носит она только три.

Та же проблема выявилась в отношении сумок. Кети покупает их и просто складирует, не выводя в свет. Однако, как решила Топурия, все это не так уж и плохо, зато гардеробная ее выглядит красиво.

Однако подписчиков неожиданные признания Кети Топурия вовсе не шокировали. Никто не стал называть ее шопоголиком или злословить на тему того, что в стране у некоторых нет даже отдельной комнаты, не говоря о гардеробной. Добрые подписчики певицы лишь оставили ей ряд восторженных отзывов по поводу ее фигуры.