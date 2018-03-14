Акиньшина удивила селфи в купальнике

Поклонники засыпали актрису комплиментами.

Актриса Оксана Акиньшина — не самый активный пользователей соцсетей. Да и не до этого ей. 30-летняя Оксана — многодетная мама, воспитывает двух сыновей и дочь.

Первенца Филиппа актриса родила от мужа и кинопродюсера Дмитрия Литвинова . В этом году мальчику исполнится 9 лет. Но родители Филиппа расстались, и вот уже шесть лет Оксана живет в гражданском браке с кинопродюсером Арчилом Геловани

В 2013-м актриса родила сына Константина, а год назад на свет появилась дочь, жизнь которой Акиньшина держит в секрете. За все время ни одной фотографии девочки в «Инстаграме» и уж тем более видео в Stories.

Публикация от Akinshinaoksana (@akinshok2013) Мар 4, 2018 в 3:41 PST Зато на днях актриса порадовала поклонников своим откровенным селфи. Оксана отдыхала с семьей на спа-курорте в Швейцарии, откуда выложила фотографию в купальнике, поразив подписчиков идеальной фигурой.

«Какая вы стройняшка! Хрупкая Дюймовочка», «И не скажешь, что троих родила! Для всех, кто не верит, что и после беременности можно быть в форме!», — восхищаются поклонники.

Сама актриса однажды призналась, что следить за собой многодетной матери — задача не из легких.

«Ох, как сложно оставаться свежей и цветущей, когда у тебя маленькие детки, которые встают ни свет ни заря, а помимо всего, так много всего нужно успеть! Ночь становится все короче и короче, и на сон остается несколько часов, а еще и работа, где лицо должно выглядеть великолепно и от усталости не должно быть и следа!»

К слову, первое фото в купальнике Акиньшина выложила в «Инстаграме» спустя восемь месяцев после родов. Но тогда многие подписчики раскритиковали фигуру актрисы за излишнюю худобу.