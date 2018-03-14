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Акиньшина удивила селфи в купальнике
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Акиньшина удивила селфи в купальнике 

WDay.ru 14 марта 2018
Фото: WDay.ru
Поклонники засыпали актрису комплиментами.
Актриса Оксана Акиньшина — не самый активный пользователей соцсетей. Да и не до этого ей. 30-летняя Оксана — многодетная мама, воспитывает двух сыновей и дочь.
Первенца Филиппа актриса родила от мужа и кинопродюсера Дмитрия Литвинова. В этом году мальчику исполнится 9 лет. Но родители Филиппа расстались, и вот уже шесть лет Оксана живет в гражданском браке с кинопродюсером Арчилом Геловани.
В 2013-м актриса родила сына Константина, а год назад на свет появилась дочь, жизнь которой Акиньшина держит в секрете. За все время ни одной фотографии девочки в «Инстаграме» и уж тем более видео в Stories.
Зато на днях актриса порадовала поклонников своим откровенным селфи. Оксана отдыхала с семьей на спа-курорте в Швейцарии, откуда выложила фотографию в купальнике, поразив подписчиков идеальной фигурой.
«Какая вы стройняшка! Хрупкая Дюймовочка», «И не скажешь, что троих родила! Для всех, кто не верит, что и после беременности можно быть в форме!», — восхищаются поклонники.
Сама актриса однажды призналась, что следить за собой многодетной матери — задача не из легких.
«Ох, как сложно оставаться свежей и цветущей, когда у тебя маленькие детки, которые встают ни свет ни заря, а помимо всего, так много всего нужно успеть! Ночь становится все короче и короче, и на сон остается несколько часов, а еще и работа, где лицо должно выглядеть великолепно и от усталости не должно быть и следа!»
К слову, первое фото в купальнике Акиньшина выложила в «Инстаграме» спустя восемь месяцев после родов. Но тогда многие подписчики раскритиковали фигуру актрисы за излишнюю худобу.
А вот как выглядела Оксана до и во время беременности.
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