Кожевникова рассказала об отношениях с мужем

Мария Кожевникова не сильно любит откровенничать на тему личной жизни. Так, она долго скрывала личность своего мужа и до последнего не показывала лица детей. При этом интерес поклонников к Марии только возрастал. И на каком-то этапе Кожевникова решила стать пооткрытее.

В результате подписчики микроблога звезды узнали, например, что она не очень довольна своим весом и планирует похудеть, несмотря на заверения фанатов, что Мария находится в прекрасной форме.

А теперь актриса сделала еще одно неожиданное признание: оказывается. с ней очень непросто сработаться, как и угодить ей. Кожевникова старается контролировать абсолютно все, за что частенько слышит критику от мужа, утверждающего, что ей нужно научиться расслабляться и просто наслаждаться моментом.

Мария обещает этому когда-нибудь научиться, по пока у нее, по собственному признанию, не получается.