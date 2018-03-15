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Кожевникова рассказала об отношениях с мужем
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Кожевникова рассказала об отношениях с мужем 

Рамблер 15 марта 2018
Фото: Instagram.com
Мария Кожевникова не сильно любит откровенничать на тему личной жизни. Так, она долго скрывала личность своего мужа и до последнего не показывала лица детей. При этом интерес поклонников к Марии только возрастал. И на каком-то этапе Кожевникова решила стать пооткрытее.
В результате подписчики микроблога звезды узнали, например, что она не очень довольна своим весом и планирует похудеть, несмотря на заверения фанатов, что Мария находится в прекрасной форме.
А теперь актриса сделала еще одно неожиданное признание: оказывается. с ней очень непросто сработаться, как и угодить ей. Кожевникова старается контролировать абсолютно все, за что частенько слышит критику от мужа, утверждающего, что ей нужно научиться расслабляться и просто наслаждаться моментом.

Вот, наконец-то, наше видео с дня рождения моих старших мужчин! Эти воспоминания останутся с нами навсегда! И за них мне бы хотелось поблагодарить @lobacheva_project Я знаю, что со мной работать крайне непросто, я жуткий контролёр! Мне надо знать всё! Какого цвета шарики привезли и в какой части и как их развесили и по нарастающей… Мой муж всегда меня критикует и пытается внушить, что нужно получать удовольствие, а я в этот момент смотрю на столы и высматриваю — все ли блюда принесли вовремя 🙈 Может я когда-нибудь этому научусь, но пока так… я испытываю радость от детского смеха и искреннего удивления, хотя у нас и взрослые ходили под впечатлением, например, от схватки Трансформеров и Тесла Шоу) А ещё важно, что к нам приехали наши маленькие друзья из разных уголков нашей огромной Родины, и за это им огромное спасибо! Спасибо, что разделили наш день и спасибо всей команде @lobacheva_project за праздник!

Публикация от  Кожевникова Мария (@mkozhevnikova)

Мария обещает этому когда-нибудь научиться, по пока у нее, по собственному признанию, не получается.
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