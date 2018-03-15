Кожевникова рассказала об отношениях с мужем 

Вот, наконец-то, наше видео с дня рождения моих старших мужчин! Эти воспоминания останутся с нами навсегда! И за них мне бы хотелось поблагодарить @lobacheva_project Я знаю, что со мной работать крайне непросто, я жуткий контролёр! Мне надо знать всё! Какого цвета шарики привезли и в какой части и как их развесили и по нарастающей… Мой муж всегда меня критикует и пытается внушить, что нужно получать удовольствие, а я в этот момент смотрю на столы и высматриваю — все ли блюда принесли вовремя 🙈 Может я когда-нибудь этому научусь, но пока так… я испытываю радость от детского смеха и искреннего удивления, хотя у нас и взрослые ходили под впечатлением, например, от схватки Трансформеров и Тесла Шоу) А ещё важно, что к нам приехали наши маленькие друзья из разных уголков нашей огромной Родины, и за это им огромное спасибо! Спасибо, что разделили наш день и спасибо всей команде @lobacheva_project за праздник!