Жизель Бюндхен устроила гламурную фотосессию в метро

Бывшая девушка Леонардо Ди Каприо Жизель Бюндхен приняла участие в странной, но интересной фотосессии для бразильского бренда Rosa Chá. Топ-модель, час работы которой стоит баснословных денег, спустилась в метро Нью-Йорка и продемонстрировала несколько модных луков прямо на глазах у изумленной публики.

Сама Жизель наверняка смотрела на людей в метро с таким же удивлением. Вряд ли красавица, состояние которой Forbes оценивает в 30 миллионов долларов так уж часто спускается под землю.

Задумка фотографа ясна: на контрасте с обычными посетителями метро Жизель выглядит просто потрясающе.

Несколько фото с бэкстейджа топ-модель разместила в личном инстаграме, где также собрала массу лестных отзывов.