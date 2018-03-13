Ещё
Жизель Бюндхен устроила гламурную фотосессию в метро
Далее:
Читайте также:
Ещё

Жизель Бюндхен устроила гламурную фотосессию в метро 

Trendymen 13 марта 2018
Фото: Trendymen
Бывшая девушка Леонардо Ди Каприо, Жизель Бюндхен приняла участие в странной, но интересной фотосессии для бразильского бренда Rosa Chá. Топ-модель, час работы которой стоит баснословных денег, спустилась в метро Нью-Йорка и продемонстрировала несколько модных луков прямо на глазах у изумленной публики.
Сама Жизель наверняка смотрела на людей в метро с таким же удивлением. Вряд ли красавица, состояние которой Forbes оценивает в 30 миллионов долларов так уж часто спускается под землю.
Задумка фотографа ясна: на контрасте с обычными посетителями метро Жизель выглядит просто потрясающе.
Несколько фото с бэкстейджа топ-модель разместила в личном инстаграме, где также собрала массу лестных отзывов.
Trendymen: последние новости
Самые любвеобильные народы мира 10 способов удержать мужчину, по словам самих мужчин В чем польза нудизма
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Покупки из онлайн-магазинов: ожидание и реальность14
Пугачева произвела фурор на показе Гуляева22
Модель бросила диеты и полюбила свое пышное тело75
Модель с монобровью считает ее своей изюминкой18
У Валерии и Пригожина появилась малышка Лизи6
Видео
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
01:00
Успеть за 45 секунд: смоки-айс
Красота
00:49
Стробинг — новый тренд в макияже
Красота
02:28
Горячая и 60-летняя Шэрон Стоун
Звёзды
00:56
Сати Казанова рассказала о разрыве с возлюбленным
Звёзды
03:19
Утренняя 15-минутная зарядка: комплекс упражнений
Здоровье
00:49
Иглесиас признался в любви Курниковой и детям
Звёзды
00:59
Волочковой советуют нанять стилиста и носить белье
Звёзды
02:20
Акиньшина родила троих и поразила фото в бикини
Звёзды
04:44
Трагическая история любви Табакова и Зудиной
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение