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Седокова пообещала «секс за лайки»
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Седокова пообещала «секс за лайки» 

Рамблер 14 марта 2018
Фото: Instagram.com
В своем микроблоге Анна Седокова неожиданно для всех опубликовала фото банана. Свой поступок певица сразу же объяснила. По ее словам, актриса Наталия Рудова сказала ей, что на ее страничке стало мало сексуальных фото. И Седокова с этой оценкой согласилась, ведь она мама троих детей — и логично, что ее приоритеты сместились.
Но неожиданно для всех Седокова предложила подписчикам поучаствовать в баттле. Девушка пообещала, что если фото с бананом соберет больше лайков, чем последнее фото Рудовой в микроблоге, то Седокова обещается целый день «постить только секс».
Дословно сообщение Анны звучало так:
«Я считаю этот банан невероятно сексуальным, а вы? Предлагаю тебе батл, Наташа 😎 А можете, пожалуйста, его (банан) лайкнуть, вам же не сложно, а банану приятно. А если эта фотка с бананом наберёт больше лайков, чем последняя фотка Рудовой #, то Натали, например, целый день не будет постить свои секси видео и фото, а я буду постить целый день только секс».
Правда, обещание Седоковой находится под угрозой — во время отдыха она случайно утопила телефон, но надеется, что фото с него удастся восстановить и она сможет устроить фанатам «голый день».
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