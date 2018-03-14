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Я не такая: модели с необычной внешностью
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Я не такая: модели с необычной внешностью 

Рамблер 14 марта 2018
Девушки, которые не вписываются в привычные стандарты красоты.
1/10  Цунана — модель из Тибета, которая стала известной совсем недавно. Ее заметили на улицах Лондона во время Недели моды, и, конечно, дизайнеры заинтересовались столь необычной внешностью девушки.
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2/10  Анок Яй из Египта с угольно-черным цветом кожи попала в кадр известного фотографа во время одного из музыкальных фестивалей в США. Снимок заинтересовал известное модельное агентство, и его сотрудники сразу разыскали красавицу.
Фото:
3/10  Американка Элия София стала популярной благодаря своей необычной внешности: ее глаза очень широко расставлены.
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4/10  Девушка не стесняется и с удовольствием эксплуатирует свою изюминку.
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5/10  Российская модель Юния Пахомова с белоснежной кожей и платиновыми волосами похожа на эльфа. Именно благодаря своей эльфийской внешности она завоевала любовь таких модных домов, как Gucci, Alexander Wang, Balenciaga.
Фото:
6/10  Ксения Реин не модель, она — талантливый художник-иллюстратор. Однако ее внешность заслуживает отдельного внимания: огромные глаза, пышные губы, веснушки по всему лицу и белокурые локоны, которые, к слову сказать, она регулярно перекрашивает во всевозможные цвета.
Фото:
7/10  У Марии Оз тоже невероятно большие глаза, она напоминает персонажей на картинах американской художницы Маргарет Кин или просто героя из мультика. Подписчиков девушки в Instagram неизменно интересует вопрос, в какой программе она увеличивает глаза. Но Мария не сдается — говорит, что это от природы.
Фото:
8/10  Эллисон Харвард заметили на проекте "Топ-модель по-американски", она сразу привлекла к себе внимание необычной внешностью: с глазами-блюдцами она выглядит испуганной и растерянной.
Фото:
9/10  Естественно, дизайнеры с удовольствием используют ее необычность: каких только образов нет в ее Instagram.
Фото:
10/10  Сегодня афроамериканка-альбинос Диандра Форрест — знаменитая модель, но в детстве она страдала из-за издевательств сверстников, ее родителям даже пришлось перевести девочку в специализированную школу. Модельную карьеру Диандра Форрест начала неожиданно: она прогуливалась по торговому центру, когда ее необычная внешность привлекла внимание известного фотографа Шамира Хана.
Фото:
Понятно, что у каждой эпохи свои стандарты красоты и они постоянно меняются, но всегда есть те, кто в эти стандарты не вписывается. До недавнего времени модели на подиумах и обложках журналов представляли собой недоступный идеал: без лишнего жира и целлюлита, с бронзовой или фарфоровой кожей без родинок и прочих изъянов. Однако сегодня мы видим девушек с особенной внешностью, они популярны, востребованы и совершенно не стесняются своей необычности. Зеленый цвет волос или полное их отсутствие, широко расставленные или огромные кукольные глаза, высокий лоб, пухлые губы, родинки и веснушки по всему телу — все это сделало героинь подборки известными и желанными.
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