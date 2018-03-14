Я не такая: модели с необычной внешностью 

1/10 Цунана — модель из Тибета, которая стала известной совсем недавно. Ее заметили на улицах Лондона во время Недели моды, и, конечно, дизайнеры заинтересовались столь необычной внешностью девушки. Фото: Instagram

2/10 Анок Яй из Египта с угольно-черным цветом кожи попала в кадр известного фотографа во время одного из музыкальных фестивалей в США. Снимок заинтересовал известное модельное агентство, и его сотрудники сразу разыскали красавицу. Фото: Instagram

3/10 Американка Элия София стала популярной благодаря своей необычной внешности: ее глаза очень широко расставлены. Фото: Instagram

4/10 Девушка не стесняется и с удовольствием эксплуатирует свою изюминку. Фото: Instagram

5/10 Российская модель Юния Пахомова с белоснежной кожей и платиновыми волосами похожа на эльфа. Именно благодаря своей эльфийской внешности она завоевала любовь таких модных домов, как Gucci, Alexander Wang, Balenciaga. Фото: Instagram

6/10 Ксения Реин не модель, она — талантливый художник-иллюстратор. Однако ее внешность заслуживает отдельного внимания: огромные глаза, пышные губы, веснушки по всему лицу и белокурые локоны, которые, к слову сказать, она регулярно перекрашивает во всевозможные цвета. Фото: Instagram

7/10 У Марии Оз тоже невероятно большие глаза, она напоминает персонажей на картинах американской художницы Маргарет Кин или просто героя из мультика. Подписчиков девушки в Instagram неизменно интересует вопрос, в какой программе она увеличивает глаза. Но Мария не сдается — говорит, что это от природы. Фото: Instagram

8/10 Эллисон Харвард заметили на проекте "Топ-модель по-американски", она сразу привлекла к себе внимание необычной внешностью: с глазами-блюдцами она выглядит испуганной и растерянной. Фото: Instagram

9/10 Естественно, дизайнеры с удовольствием используют ее необычность: каких только образов нет в ее Instagram. Фото: Instagram