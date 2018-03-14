Я не такая: модели с необычной внешностью 

Понятно, что у каждой эпохи свои стандарты красоты и они постоянно меняются, но всегда есть те, кто в эти стандарты не вписывается. До недавнего времени модели на подиумах и обложках журналов представляли собой недоступный идеал: без лишнего жира и целлюлита, с бронзовой или фарфоровой кожей без родинок и прочих изъянов. Однако сегодня мы видим девушек с особенной внешностью, они популярны, востребованы и совершенно не стесняются своей необычности. Зеленый цвет волос или полное их отсутствие, широко расставленные или огромные кукольные глаза, высокий лоб, пухлые губы, родинки и веснушки по всему телу — все это сделало героинь подборки известными и желанными.