Лолита защитила Лободу в откровенном наряде

Популярная певица решила публично поздравить свою подругу с беременностью и столкнулась с резкой критикой.

Звезда отечественного шоу-бизнеса Лолита Милявская активно ведет свою страницу Instagram и делится с подписчиками подробностями личной жизни. И не только своей!

Не так давно артистка еще раз поздравила свою беременную подругу, 35-летнюю Светлану Лободу с беременностью, и опубликовала кадр с музыкальной премии Bravo. На снимке Светлана предстала в максимально откровенном платье, надеть которое решится не всякая женщина и тем более беременная.

@lolitamilyavskaya

Прозрачное облегающее платье отлично подчеркивает и без того заметный живот.

Подписчики были возмущены:

"Ужас, жуть! Что на ней? Кто у нее стилист? Этот трансвестит в чем?"

"Выходите на сцену без одежды, зачем она вам".

"Почему Клавдия Шульженко не позволяла себе выходить в таком виде на сцену, потому что она себя уважала. А Людмила Гурченко , красавица, выходила на сцену красавицей, вот у кого надо учиться. Беременной нельзя в таком виде себя показывать, нужно быть скромнее".

Но Лолита не стала молчать и ответила всем недовольным:

"Действительно не представляла, что будет столько зловония… И про мальчика инвалида, который диван получил тоже! У меня нормальные подписчики, а те кто даже не подписан, начинают лить грязь. И мне на них плевать, Можно выражать любое мнение, но корректно! Это моя страница и это моя подруга!"