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Лолита защитила Лободу в откровенном наряде
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Лолита защитила Лободу в откровенном наряде 

Рамблер 14 марта 2018
Фото: Лолита Милявская/Facebook
Популярная певица решила публично поздравить свою подругу с беременностью и столкнулась с резкой критикой.
Звезда отечественного шоу-бизнеса Лолита Милявская активно ведет свою страницу Instagram и делится с подписчиками подробностями личной жизни. И не только своей!
Не так давно артистка еще раз поздравила свою беременную подругу, 35-летнюю Светлану Лободу с беременностью, и опубликовала кадр с музыкальной премии Bravo. На снимке Светлана предстала в максимально откровенном платье, надеть которое решится не всякая женщина и тем более беременная.
@lolitamilyavskaya
Прозрачное облегающее платье отлично подчеркивает и без того заметный живот.
Подписчики были возмущены:
"Ужас, жуть! Что на ней? Кто у нее стилист? Этот трансвестит в чем?"
"Выходите на сцену без одежды, зачем она вам".
"Почему Клавдия Шульженко не позволяла себе выходить в таком виде на сцену, потому что она себя уважала. А Людмила Гурченко, красавица, выходила на сцену красавицей, вот у кого надо учиться. Беременной нельзя в таком виде себя показывать, нужно быть скромнее".
Но Лолита не стала молчать и ответила всем недовольным:
"Действительно не представляла, что будет столько зловония… И про мальчика инвалида, который диван получил тоже! У меня нормальные подписчики, а те кто даже не подписан, начинают лить грязь. И мне на них плевать, Можно выражать любое мнение, но корректно! Это моя страница и это моя подруга!"
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