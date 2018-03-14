Ещё
Алсу призналась, что танцует под Стаса Михайлова
Далее:
Читайте также:
Ещё

Алсу призналась, что танцует под Стаса Михайлова 

Рамблер 14 марта 2018
Фото: alsou_a
Российская певица провела праздники в Арабских Эмиратах и поделилась шокирующим видео.
Компанию Алсу составили Жанна Левина-Мартиросян, жена известного комика Гарика Мартиросяна, и Элина Джанибекян, жена генерального директора телеканала ТНТ. Певица на своей странице Instagram опубликовала видео, на котором танцует под песню Стаса Михайлова вместе с Жанной, и привела ее слова в подписи: «Когда мне исполнилось 40 лет, я поняла, что цветы, веселые женщины и песни Стаса Михайлова — лучшее завершение 8-мимартовского загула!»
Подписчики не замедлили высказать свое мнение и даже поспорили в комментариях:
"Стасик — первый признак старости…"
"Стасик — первый признак любви и доброты, и искренности"
"Против песен Михайлова не попрешь Но выглядите прекрасно. Обе"
"Это шутка? Жанне 40? Вообще не скажешь!"
"Уважающие себя Женщины Стаса М не слушают)"
Но сама Алсу никак не отреагировала на подобные замечания.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Покупки из онлайн-магазинов: ожидание и реальность14
Пугачева произвела фурор на показе Гуляева22
Модель бросила диеты и полюбила свое пышное тело75
Модель с монобровью считает ее своей изюминкой18
У Валерии и Пригожина появилась малышка Лизи6
Видео
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
01:00
Успеть за 45 секунд: смоки-айс
Красота
00:49
Стробинг — новый тренд в макияже
Красота
02:28
Горячая и 60-летняя Шэрон Стоун
Звёзды
00:56
Сати Казанова рассказала о разрыве с возлюбленным
Звёзды
03:19
Утренняя 15-минутная зарядка: комплекс упражнений
Здоровье
00:49
Иглесиас признался в любви Курниковой и детям
Звёзды
00:59
Волочковой советуют нанять стилиста и носить белье
Звёзды
02:20
Акиньшина родила троих и поразила фото в бикини
Звёзды
04:44
Трагическая история любви Табакова и Зудиной
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение