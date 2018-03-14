Алсу призналась, что танцует под Стаса Михайлова

Российская певица провела праздники в Арабских Эмиратах и поделилась шокирующим видео.

Компанию Алсу составили Жанна Левина-Мартиросян, жена известного комика Гарика Мартиросяна , и Элина Джанибекян , жена генерального директора телеканала ТНТ. Певица на своей странице Instagram опубликовала видео, на котором танцует под песню Стаса Михайлова вместе с Жанной, и привела ее слова в подписи: «Когда мне исполнилось 40 лет, я поняла, что цветы, веселые женщины и песни Стаса Михайлова — лучшее завершение 8-мимартовского загула!»

Подписчики не замедлили высказать свое мнение и даже поспорили в комментариях:

"Стасик — первый признак старости…"

"Стасик — первый признак любви и доброты, и искренности"

"Против песен Михайлова не попрешь Но выглядите прекрасно. Обе"

"Это шутка? Жанне 40? Вообще не скажешь!"

"Уважающие себя Женщины Стаса М не слушают)"

Но сама Алсу никак не отреагировала на подобные замечания.