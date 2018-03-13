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После всех трагедий Ирина Лобачева снова замужем
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После всех трагедий Ирина Лобачева снова замужем 

Рамблер 13 марта 2018
Фото: globallookpress.com
Известная российская фигуристка, а ныне тренер по фигурному катанию, кажется, нашла свое счастье.
Оказывается, 45-летняя Ирина Лобачева около полугода назад вышла замуж за 29-летнего фигуриста Ивана Третьякова. Об этом она рассказала в интервью "Экспресс-газете". По словам Ирины, на официальном оформлении отношений настоял Иван и с 4 августа они в законном браке. Также фигуристка отметила, что муж задумался о венчании, но точную дату не назвала.
В последние несколько лет личная жизнь Ирины Лобачевой не складывалась, трагедии ее преследовали одна за другой. После развода с Ильей Авербухом в 2007 году Ирину поддержал актер Дмитрий Марьянов, который был ее партнером в шоу "Ледниковый период", а в 2009 у них начались отношения, закончившиеся после совместных съемок уже в кино в 2013 году.
Затем Ирина Лобачева начала встречаться с мужчиной, который был младше нее на семь лет и работал строителем. Роман трагически оборвался, не продлившись и полутора лет, — возлюбленный Ирины скончался от инфаркта в марте 2016 года.
И в этом же году в канун Нового года умер следующий избранник фигуристки. Пока Ирина спала, он шагнул из окна спальни, ветви деревьев смягчили падение, и его нашли еще живым. Но врачи оказались бессильны помочь, и спустя две недели он умер.
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