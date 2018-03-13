Помощница рассказала о беременности Волочковой

В СМИ появилась информация о беременности Анастасии Волочковой. Новость прокомментировала помощница скандально известной балерины.

Поводом для слухов о том, что Анастасия Волочкова якобы находится в интересном положении, стали новые видео, которые сама балерина опубликовала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram.

На записях любой желающий может оценить подготовку артистки к выступлению. Отметим, что в настоящее время Анастасия находится в Латвии.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Мар 12, 2018 в 9:54 PDT Фанаты обратили внимание на живот балерины, который словно бы "вываливается" из тренировочных штанов. "Ниче не пойму. Она же вот недавно очень неплохо похудела. Это видео говорит об обратном (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)", "Пузатик вышел лебедя сплясать", "Ей срочно нужно худеть", "Беременный птеродактиль на пуантах", "В грузном теле бабы — конь", "Она беременная чтоли?", — высказали свое мнение подписчики.

Заинтересованные журналисты обратились за комментарием к директору Анастасии Волочковой Наталье Ракицкой. "Слышала о беременности Лободы , о Волочковой я такой глупости не слышала!" — цитирует помощницу балерины "360".

К слову, певица Светлана Лобода на днях подтвердила свое интересное положение и объявила о временном уходе со сцены. "Я ухожу в небольшой отпуск… Чтобы записать для вас новый альбом и подготовить абсолютно новое шоу, которое мы покажем уже в октябре.

А также я ухожу, чтобы подготовиться к самому важному событию в жизни каждой женщины — рождению малыша. Для меня это большое чудо. Я благодарна небу за этот подарок, а вам — за вашу любовь и признание! Уже в июне — снова в строю, снова на концертах", — написала на своей страничке в Instagram артистка.