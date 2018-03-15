Ещё
Яну Рудковскую сравнили с «Пенсионным фондом»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Яну Рудковскую сравнили с «Пенсионным фондом» 

Russianshowbiz.info 15 марта 2018
Фото: Instagram
Известный продюсер Яна Рудковская опубликовала в Инстаграме фото с экзотического отдыха, на котором она сидит в купальнике и пьет коктейль.
Женщина призналась, что в свободное время обожает читать комментарии своих подписчиков. Особенно порадовало Рудковскую сравнение с "Пенсионным фондом" и упреки в том, что она фотографируется в слишком откровенное позе, будучи женщиной в возрасте и мамой троих детей.
Продюсер заметила, что люди по-прежнему живут в "совке" и не понимают, что такие мировые кумиры, как Анджелина Джоли, Дженифер Лопес, Виктория Бэкхем примерно такого же возраста, как и сама Рудковская, но позволяют себе и откровенные фотосессии, и сексуальные купальники.
"И ещё, дай Бог, нам всем выглядеть, как выше перечисленные мои кумиры, но в борьбе с временем всегда победит время, не только меня, но и всех Вас, молодые и красивые девушки!" — отметила Рудковская.
Russianshowbiz.info: последние новости
Ирена Понарошку рассказала о непростых отношениях с мужем Дженнифер Лопес поразила новым стилем Юлия Ковальчук рассказала об измене мужа
 Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Покупки из онлайн-магазинов: ожидание и реальность12
Пугачева произвела фурор на показе Гуляева22
Модель бросила диеты и полюбила свое пышное тело75
Модель с монобровью считает ее своей изюминкой18
У Валерии и Пригожина появилась малышка Лизи6
Видео
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
01:00
Успеть за 45 секунд: смоки-айс
Красота
00:49
Стробинг — новый тренд в макияже
Красота
02:28
Горячая и 60-летняя Шэрон Стоун
Звёзды
00:56
Сати Казанова рассказала о разрыве с возлюбленным
Звёзды
03:19
Утренняя 15-минутная зарядка: комплекс упражнений
Здоровье
00:49
Иглесиас признался в любви Курниковой и детям
Звёзды
00:59
Волочковой советуют нанять стилиста и носить белье
Звёзды
02:20
Акиньшина родила троих и поразила фото в бикини
Звёзды
04:44
Трагическая история любви Табакова и Зудиной
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение