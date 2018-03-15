Яну Рудковскую сравнили с «Пенсионным фондом» 

Известный продюсер Яна Рудковская опубликовала в Инстаграме фото с экзотического отдыха, на котором она сидит в купальнике и пьет коктейль.
Женщина призналась, что в свободное время обожает читать комментарии своих подписчиков. Особенно порадовало Рудковскую сравнение с "Пенсионным фондом" и упреки в том, что она фотографируется в слишком откровенное позе, будучи женщиной в возрасте и мамой троих детей.
Продюсер заметила, что люди по-прежнему живут в "совке" и не понимают, что такие мировые кумиры, как Анджелина Джоли, Дженифер Лопес, Виктория Бэкхем примерно такого же возраста, как и сама Рудковская, но позволяют себе и откровенные фотосессии, и сексуальные купальники.
"И ещё, дай Бог, нам всем выглядеть, как выше перечисленные мои кумиры, но в борьбе с временем всегда победит время, не только меня, но и всех Вас, молодые и красивые девушки!" — отметила Рудковская.