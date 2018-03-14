Живой Кен уже прилетел в Россию и ищет невесту

Он твердо намерен жениться на девушке из нашей страны.

Родриго, известный всему миру как мужчина-кукла, впервые в жизни прилетел в Россию. Вроде бы за тем, чтобы посетить Московскую неделю моды. Но все не так просто! Родриго признался, что устал от одиночества и намерен найти себе в нашей стране жену. Для этого он даже решил прийти на реалити-шоу «Дом-2» (только пока непонятно, в качестве участника или приглашенной звезды). Ну а пока он ищет свою Барби на улицах Москвы.

Родриго уверен, что Россия — это родина живых Барби. К тому же он считает, что все русские девушки любят путешествия и вечеринки. И он просто мечтает найти свою половинку, которая будет такой же фанаткой моды и красоты, как он сам.

«Большинство моих друзей-девушек, таких как София Вегас, Пикси Фокс и Хлои Хан, очень гламурны, и у них было много пластических операций», — признавался Альвес в интервью. Среди российских девушек, уверен он, тоже можно найти тех, с кем интересно поговорить о… пластических операциях. Похоже, это главная тема, которой Кен собрался заинтересовывать русских барышень.

К слову, Родриго прошелся не только по центру столицы, но и посетил показ Mercedes-Benz Fashion Week. Молодой человек произвел там настоящий фурор. Он даже вышел на подиум, чтобы поприветствовать гостей. Отреагировала публика на него настороженно. Зато с Кеном с удовольствием сфотографировалась Анна Калашникова. Вот и первая российская красавица, на которую он произвел впечатление!

Между прочим, 34-летний Родриго Альвес — завидный жених! Бывший британский стюард добился в жизни всего, о чем мечтал. После 60 пластических операций он наконец-то приобрел разительное сходство со своим идеалом — куклой Кеном. Вместе с новой внешностью пришел к нему и успех. Сегодня он — постоянный участник вечеринок и модных показов, герой светской хроники и участник различных телешоу.

А недавно ему предложили сняться в фильме, который будет рассказывать о его же жизни. Гонорар исчисляется цифрой с шестью нулями. Разумеется, Родриго согласился. Так что его будущая жена будет просто купаться в роскоши, да и скучать ей не придется!