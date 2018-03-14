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71-летний Сталлоне показал, как надо качаться
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71-летний Сталлоне показал, как надо качаться 

МедикФорум 14 марта 2018
Фото: depositphotos.com
Легендарный голливудский актер Сильвестр Сталлоне продемонстрировал, что и в 71 год можно поддерживать отличную спортивную форму. Сталлоне пригласил интернет-пользователей в спортзал, в котором он провел традиционную для себя силовую тренировку.
Возможно, Сильвестр Сталлоне и разменял восьмой десяток, но это не должно замедлить его ритм жизни и интенсивность тренировок. 71-летний актёр продемонстрировал, что по-прежнему выдерживает нагрузки, которым могут позавидовать и многие 20-летние. Звезда фильма «Рокки» доказал, что возраст — это всего лишь цифры.
В своем Instagram во вторник он выложил несколько фотографий и видео, на которых Сильвестр Сталлоне выполняет самые разные силовые тренировки, включая подтягивания с отягощением. Эту публикацию Сталлоне снабдил шутливой подписью: "И ещё одна легкая тренировка! Тебе ровно столько лет, насколько юными себя ощущает твои суставы!"
Многие молодые люди и мужчины среднего возраста не способны вообще ни одного разу подтянуться на перекладине, а Сильвестр Сталлоне на восьмом десятке делает это с отягощением в 40 кг. На видео хорошо заметно, что Сталлоне сохранил и свои впечатляющие бицепсы. При этом форма Слая не является неестественной, чтобы можно было заподозрить его в использовании анаболических стероидов, которыми никогда не брезговал главный конкурент Сильвестра в Голливуде Арнольд Шварценеггер. Сталлоне всегда хвастался тем, что его впечатляющие пропорции являются абсолютно натуральными.
Некоторое время назад Сталонне оказался в центре не очень приятных слухов, когда в феврале появилась информация о том, что он умер от рака. Однако знаменитый американец отреагировал на эту информацию с присущим ему юмором и опубликовал очередные свежие фотографии в своем Instagram. На снимке он появился в окружении очаровательных дочерей, а изображение он подписал так: "Как здорово снова воскреснуть из мертвых!".
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