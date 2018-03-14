Дайнеко заговорила о втором ребенке

В 2015 году Виктория Дайнеко вышла замуж за Дмитрия Клеймана и в том же году родила ему дочь Лидию. Спустя два года пара развелась — и с тех пор в микроблоге Виктории периодически появляются грустные посты, связанные с переосмыслением жизни, недоверием и прочими грустными мыслями.

Однако в последнее время певица немножко собралась и наконец стала больше говорить о будущем и о позитивных событиях. Так, она опубликовала лифтолук со своей беременной подругой, которая ждет уже третьего ребенка, и написала, что им с Лидией тоже нужен братик или сестричка.

Впрочем, подписчики посоветовали Виктории не торопиться, заверив ее, что идеальная разница между детьми должна составлять 5-6 лет.