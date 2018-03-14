Модель с самыми густыми бровями снялась нагой

Любимая модель Карла Лагерфельда и звезда фильма «Валериан и город тысячи планет» Кара Делевинь обожает бунтовать и провоцировать окружающих. Недаром ее связывает нежная дружба с певицей Рианной.

А уж обнаженных фото и девушки вообще не счесть. Но при этом в эстетике Каре не откажешь. И вот в своем микроблоге она выложила очередной снимок ню, который для нее сделал знаменитый турецкий фотограф Мерт Алас — тот самый, с которым откровенные кадры выкладывала Ирина Шейк.

На фото Кара Делевинь лежит в ванной с пеной, а ее сверхгустые брови, необычность которых во многом и дала Каре путевку в мир моды, с этого ракурса выглядят вполне обычными.