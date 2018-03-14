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Дети звезд, которые разорятся на психоаналитиках
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Дети звезд, которые разорятся на психоаналитиках 

SNCmedia.ru 14 марта 2018
Фото: globallookpress.com
Испытание славой проходят не только сами мировые знаменитости, но и их дети. Рассказываем о тех звездных наследниках, кому в будущем придется (или уже приходится) не сладко.

Шайло Джоли-Питт (дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта)

Первый биологический ребенок Анджелины Джоли и Брэда Питта — дочка Шайло, несколько лет назад решила, что она — мальчик. С тех пор малышка стрижется очень коротко, носит пацанскую одежду и копирует манеры старших братьев. Вдобавок к этому, Шайло — очень закрытый ребенок: ей непросто общаться с новыми людьми. В будущем девочка планирует сменить пол и, что-то нам подсказывает, что после этого ее ждет долгий период реабилитации и серьезные разговоры с психоаналитиком.

Дети певицы Мел Би и Стива Белафонте

Острее всего скандалы в семьях (особенно в звездных) переживают дети. Так произошло и в случае с бывшей солисткой Spice Girls Мел Би и ее теперь уже бывшим мужем Стивом Белафонте.
Весной прошлого года певица публично обвинила мужа во всех смертных грехах: она заявила, что супруг насиловал ее, принуждал к сексу втроем и показывал троим их общим детям ролики, на которых члены «Исламского государства» (ИГ — террористическая группировка, запрещенная в России) обезглавливали людей. Девочки до сих пор не могут оправиться от шока и, вполне вероятно, что последствия действий отца будут расхлебывать еще очень долго.

Пэрис Джексон (дочь Майкла Джексона)

Когда Майкла Джексона не стало, его единственной дочери Пэрис было всего 11 лет. Девочка очень тяжело переживала смерть отца и впала в глубокую депрессию, отголоски которой всплывают и по сей день. В 15 Пэрис даже всерьез задумывалась о самоубийстве. Сейчас дочери поп-короля 19, она пытается жить нормальной жизнью, но ее психика, кажется, разрушена навсегда.

Джексон Терон (сын Шарлиз Терон)

Поклонники Шарлиз Терон до сих пор не уверены, Джексон — это сын или все же дочь актрисы. Мальчик (а звезда утверждает, что усыновила ребенка именно мужского пола) отрастил волосы и носит юбки-пачки, а еще, как и Шайло Джоли-Питт, мечтает сменить пол. Полагаем, в будущем Джексону придется серьезно поговорить со звездной мамой. И с проконсультироваться с психоаналитиками.

Рокко Ричи (сын Мадонны и Гая Ричи)

В подростковом возрасте у сына Мадонны Рокко Ричи начались серьезные конфликты с матерью. Дошло до того, что парень собрал вещи и улетел в Лондон, где сейчас живет с семьей отца.
Впрочем, и на новом месте жизнь не стала проще: парень увлекся наркотиками. Источники из близкого окружения знаменитостей утверждают, что Рокко растет просто неуправляемым и не прислушивается ни к родителям, ни к сверстникам. Страшно представить, к каким последствиям это может привести.
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