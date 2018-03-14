Барановская призналась, что у нее «зависимость»

Юлия Барановская, которая недавно сцепилась c Екатериной Стриженовой в вопросах официального и неофициального брака, оказалась на деле гораздо милее, чем все думали после скандала.

Ведущая и мать троих детей призналась, что у нее есть «зависимость». Но это, пожалуй, сама милая и безобидная зависимость на свете — #котозависимость, как охарактеризовала ее сама Юлия.

При этом девушка рассказала трогательную историю о том, как она впала в зависимость от общения с котом ее подруги Маши. Котик был уличным, но попал в добрые руки и теперь платит своим хозяевам искренней и трепетной любовью за радушный прием.

Также Барановская предложила фанатам поделиться своими историями котозависимости.