Барановская призналась, что у нее «зависимость» 

Хочу поделиться с вами своей #котозависимостью — на фото мой любимый кот, который живет у моей подруги Маши. Он очень нежный и ласковый, возможно потому, что история его появления в семье очень трогательная. Маша как-то раз поехала со своим с сыном в Вологодскую область на турнир по хоккею. Поселились они в гостиницу, и вечером, когда она прогуливалась перед сном, к ней из-за кустов вышел красавец-кот) Маша увидела его и поняла — это «любовь с первого взгляда»! Она обошла весь поселок вдоль и поперек, выясняя, кому же принадлежит этот кот. Оказалось, что никому! Тогда Маша помчалась за 100 км в Вологду за переноской, чтобы забрать котика и увезти с собой в Москву. Так они вместе с сыном вернулись домой с котом и с победой на турнире. И вот уже целый год, как кот приобрел новый дом, живет в семье и домочадцы говорят, что он — самый добрый кот на свете. А я часто приезжаю в гости в эту семью и с удовольствием играю с этим ласковым созданием, утоляя свою #котозависимость А какая у вас история #котозависимости? Выкладывайте свои признания и фото с хештегами #котозависимость и #нельзянеподелиться — будем читать ваши истории и знакомиться с новыми котиками в сети.