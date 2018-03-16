Рыжий «Иванушка» рассказал, на кого похож его сын

Рыжий «Иванушка» Андрей Гигорьев-Аполлонов не очень часто постит фото сыновей в своем микроблоге. Гораздо чаще там можно видеть довольное лицо самого Андрея или его друзей-знакомых.

Но в честь того, что младший сын Артемий вымазался черной зубной пастой, певец решил выложить снимок с отпрыском в Сеть.

На фото Артемий демонстрирует фанатам отца черную монобровь и улыбку с такими же черными зубами. Но Андрею фокус сына понравился: он считает, что чувством юмора мальчик пошел в него.

Подписчики Григорьева-Аполлонова шутку Артемия оценили и разом решили, что мальчик может стать хорошим актером.