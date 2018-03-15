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Альбина Джанабаева показала фигуру в купальнике
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Альбина Джанабаева показала фигуру в купальнике 

Рамблер 15 марта 2018
Фото: @albinadzhanabaeva
Певица сейчас отдыхает у моря вместе со своим избранником Валерием Меладзе. В своем микроблоге звезда поделилась с поклонниками серией фотографий, на которых она позирует в купальниках, демонстрируя идеальные формы.
Подписала публикацию Альбина хэштегами #счастьебезфильтров и #райназемле.
На фотографиях экс-солистка группы "Виа Гра" предстала без косметики и укладки, продемонстрировав свою естественную красоту. Это сразу же отметили подписчики звезды, отреагировавшие на публикацию восторженными комментариями:
"Фигура бомба", "Красавица", "Заряд позитива для всех! Красотка!", Альбина — вы сама женственность", "Сбылась мечта увидеть вас в купальнике, вы — очень красивая".
Напомним, что 38-летняя певица, которой двое детей, ведет здоровый образ жизни, о чем часто рассказывает своим подписчикам. Например, употребляет в пищу овощи и фрукты, льняное масло и пьет много воды.
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