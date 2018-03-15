Альбина Джанабаева показала фигуру в купальнике

Певица сейчас отдыхает у моря вместе со своим избранником Валерием Меладзе . В своем микроблоге звезда поделилась с поклонниками серией фотографий, на которых она позирует в купальниках, демонстрируя идеальные формы.

Подписала публикацию Альбина хэштегами #счастьебезфильтров и #райназемле.

На фотографиях экс-солистка группы "Виа Гра" предстала без косметики и укладки, продемонстрировав свою естественную красоту. Это сразу же отметили подписчики звезды, отреагировавшие на публикацию восторженными комментариями:

"Фигура бомба", "Красавица", "Заряд позитива для всех! Красотка!", Альбина — вы сама женственность", "Сбылась мечта увидеть вас в купальнике, вы — очень красивая".

Напомним, что 38-летняя певица, которой двое детей, ведет здоровый образ жизни, о чем часто рассказывает своим подписчикам. Например, употребляет в пищу овощи и фрукты, льняное масло и пьет много воды.