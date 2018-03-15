Пынзарь просили прикрыться, хотя бы при детях

Бывшая участница проекта "Дом-2" отдыхает на море с детьми и публикует пикантные фото на своей странице Instagram.

Поклонники Дарьи Пынзарь не оценили купальник, в котором она появилась на пляже в Алании. Хотя и отметили, что ей удалось сохранить прекрасную фигуру после рождения двоих детей.

@darya_pinzar86

Радикально настроенные подписчики попытались пристыдить Дарью:

"Фигура конечно шикарна, но пора бы и старшего сынишку стесняться"

"Грудь-то можно прикрыть, при детях тем более. Прикрыты только соски (("

"Н-да..с грудью явный перебор, силиконовые шары и не более"

"Бюстгалтер прям очевидно маловат"

Но сама Дарья проигнорировала все эти высказывания.