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Пынзарь просили прикрыться, хотя бы при детях
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Пынзарь просили прикрыться, хотя бы при детях 

Рамблер 15 марта 2018
Фото: @darya_pinzar86
Бывшая участница проекта "Дом-2" отдыхает на море с детьми и публикует пикантные фото на своей странице Instagram.
Поклонники Дарьи Пынзарь не оценили купальник, в котором она появилась на пляже в Алании. Хотя и отметили, что ей удалось сохранить прекрасную фигуру после рождения двоих детей.
@darya_pinzar86
Радикально настроенные подписчики попытались пристыдить Дарью:
"Фигура конечно шикарна, но пора бы и старшего сынишку стесняться"
"Грудь-то можно прикрыть, при детях тем более. Прикрыты только соски (("
"Н-да..с грудью явный перебор, силиконовые шары и не более"
"Бюстгалтер прям очевидно маловат"
Но сама Дарья проигнорировала все эти высказывания.
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