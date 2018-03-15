Пынзарь просили прикрыться, хотя бы при детях 

Бывшая участница проекта "Дом-2" отдыхает на море с детьми и публикует пикантные фото на своей странице Instagram.
Поклонники Дарьи Пынзарь не оценили купальник, в котором она появилась на пляже в Алании. Хотя и отметили, что ей удалось сохранить прекрасную фигуру после рождения двоих детей.
@darya_pinzar86
Радикально настроенные подписчики попытались пристыдить Дарью:
"Фигура конечно шикарна, но пора бы и старшего сынишку стесняться"
"Грудь-то можно прикрыть, при детях тем более. Прикрыты только соски (("
"Н-да..с грудью явный перебор, силиконовые шары и не более"
"Бюстгалтер прям очевидно маловат"
Но сама Дарья проигнорировала все эти высказывания.