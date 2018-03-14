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Джоли даже душ не принимает без детей
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Джоли даже душ не принимает без детей 

Рамблер 14 марта 2018
Фото: @angelinajolieofficial
Мировая звезда рассказала о своей сенсационной близости с детьми.
Голливудская актриса, разведенная мать-одиночка Аджелина Джоли воспитывает шестерых детей. После громкого развода с не менее знаменитым Бредом Питтом звезда все чаща стала рассказывать в интервью о подробностях своей личной жизни вообще и воспитании детей в частности.
Так, в недавнем интервью британскому изданию Hello! она заявила о том, что относит себя к тем мамам, которые всегда заняты детьми, и даже ванну она принимает в присутствии кого-то из своих детей.
По словам Анджелины, таким образом она старается развить в детях чувство эмпатии, а своим примером она показывает, как важно заботиться о других.
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