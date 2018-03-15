Рудковская поразила фанатов фигурой в свои 43

Успешный продюсер, а также счастливая жена и мать отдыхает на Мальдивах.

Яна Рудковская отправилась с семьей на Мальдивские острова и публикует соблазнительные снимки.

@rudkovskayaofficial

"Вождь бледнокожих)", — так позиционирует себя Яна на своей странице в Instagram.

Поклонники проявили редкое единодушие, восхитившись безупречной фигурой Рубклвской:

"Необыкновенно!ярко, красочно, позитивно!"

"Такие длинные и красивые ножки!"

"Фото огонь!"

"Спасибо за красоту, поднимает настроение"

"Вот это ноги"