Рудковская поразила фанатов фигурой в свои 43 

Успешный продюсер, а также счастливая жена и мать отдыхает на Мальдивах.
Яна Рудковская отправилась с семьей на Мальдивские острова и публикует соблазнительные снимки.
@rudkovskayaofficial
"Вождь бледнокожих)", — так позиционирует себя Яна на своей странице в Instagram.
Поклонники проявили редкое единодушие, восхитившись безупречной фигурой Рубклвской:
"Необыкновенно!ярко, красочно, позитивно!"
"Такие длинные и красивые ножки!"
"Фото огонь!"
"Спасибо за красоту, поднимает настроение"
"Вот это ноги"
Пока знаменитая жена загорает на пляже, ее муж Евгений Плющенко открывает каток. Ледовая арена располагается на территории одного из отелей.