Иглесиас признался в любви Курниковой и детям

Известный певец впервые рассказал о своей подруге, российской теннисистке Анне Курниковой и их трехмесячных малышах.

В декабре прошлого года у интернациональной пары родились близнецы — сын Николас и дочь Люси. Анна старалась сохранить свою беременность в тайне, и новость о рождении детей стала сенсационной.

Позже Энрике Иглесиас опубликовал трогательное фото на своей странице в Instagram с подписью "My sunshine" (Мой солнечный свет).

@enriqueiglesias

И больше никаких подробностей пара не сообщала. Только мама Энрике очень коротко рассказала о беременности и родах.

Но спустя три месяца счастливый отец не смог сдержать своих эмоций. На концерте в Будапеште он признался зрителям, что стал отцом и что очень любит детей, свою девушку и, конечно, их — своих фанатов.