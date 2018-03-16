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Иглесиас признался в любви Курниковой и детям
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Иглесиас признался в любви Курниковой и детям 

Рамблер 16 марта 2018
Известный певец впервые рассказал о своей подруге, российской теннисистке Анне Курниковой и их трехмесячных малышах.
В декабре прошлого года у интернациональной пары родились близнецы — сын Николас и дочь Люси. Анна старалась сохранить свою беременность в тайне, и новость о рождении детей стала сенсационной.
Позже Энрике Иглесиас опубликовал трогательное фото на своей странице в Instagram с подписью "My sunshine" (Мой солнечный свет).
@enriqueiglesias
И больше никаких подробностей пара не сообщала. Только мама Энрике очень коротко рассказала о беременности и родах.
Но спустя три месяца счастливый отец не смог сдержать своих эмоций. На концерте в Будапеште он признался зрителям, что стал отцом и что очень любит детей, свою девушку и, конечно, их — своих фанатов.
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