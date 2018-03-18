Как выглядят супермодели без макияжа 

Разглядывая глянцевые обложки с профессиональными съемками моделей каждая из нас испытывает укол зависти и задается извечным вопросом — «как они умудряются так хорошо выглядеть?»
Не стоит забывать о том, что за каждой красавицей с обложки стоит умелый фотограф, визажист и порой, что уж там скрывать, мастер фотошопа.
Модели точно такие же люди, как мы с вами. Они не выглядят идеально по 24 часа в сутки. Съемки и модные показы заканчиваются, макияж смывается, и каждая из них остается собой — простой девушкой без косметики.
Они могут позволить себе расслабиться и выбраться в магазин без боевой раскраски и обмундирования от кутюр, как это делаем мы с вами. Впрочем, иногда очень сложно найти хоть что-то общее между девушкой из журнала и той, что запечатлели на улицах папарацци.
Кара Делевинь
Модель Кара Делевинь считает, что прославилась в фэшн-мире за счет того, что ей было наплевать на моду. Похвальная позиция, которой Кара продолжает придерживаться по сей день.
Её, кажется, не расстраивают неудачный образы, в которых её ловят уличные фотографы, модель сама не прочь выложить свои фотографии без макияжа в сеть и посмеяться над ними.
Кендалл Дженнер
По исследованию пластического хирурга Джулиана де Силва, Кендалл Дженнер входит в пятерку звезд с самыми идеальными пропорциями лица. Её внешность соответствует греческим стандартам о красоте и принципам золотого сечения, но сама Кендалл не заостряет на этом внимание.
За Кендалл это отлично делают её недоброжелатели, горячо обсуждая в сети её появления без макияжа и юношеское акне.
Белла Хадид
Белла Хадид, хоть и одна из самых высокооплачиваемых современных моделей, без макияжа совершенно неузнаваема. Тут мнения фанатов разделяются и многие говорят, что в натуральном виде Белла выглядит гораздо моложе, кто-то наоборот заявляет, что лучше бы ей не появляться на публике без косметики на лице.
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Судите сами.
Джиджи Хадид
Сестра Беллы Хадид, модель Джиджи Хадид, часто появляется на публике без макияжа и делиться своими натуральными образами с фанатами.
В её случае, все говорят о том, что кукольное лицо модели без косметики смотрится только лучше.
Наталья Водянова
Российская супермодель Наталья Водянова придерживается правила — «Не родись красивой, просто стань ей». Поэтому Наталья не стесняется своего возраста, появившихся морщин, спокойно демонстрирует свои снимки без косметики и снимает видео, где делает себе макияж и преображается на глазах у подписчиков.
I was born this way. NOT😜 what it takes to transform a jet lagged Nata into your #FundFair host thank you @voguemagazine ❤️🙏🏻 💋shot by 🎥 @lucasflorespiran 🇷🇺 Не родись красивой 😜 … просто стань ей 🤣. Как преобразиться после длинного перелёта и бессонной ночи перед #FundFair @voguemagazine ❤️🙏🏻 💋 🎥 @lucasflorespiran