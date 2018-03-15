Ирина Безрукова стала «королевой сумрака»

Актриса Ирина Безрукова стала героиней красочной фотосессии и предстала в мистическом образе потусторонней красавицы.

Всегда элегантная звезда отличается безупречным стилем и не раз вызывала восхищение поклонников своими утонченными образами. Однако Ирина не боится экспериментов, что и продемонстрировала в новой необычной фотосессии.

@vinni343

«Всем выйти из сумрака!» — процитировала актриса "Ночной дозор" в подписи к фото. Ирина предстала в образе прекрасной вампирши. Поклонники были приятно удивлены таким смелым преображением на фоне обычно теплых образов актрисы.