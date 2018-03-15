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Ирина Безрукова стала «королевой сумрака»
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Ирина Безрукова стала «королевой сумрака» 

Рамблер 15 марта 2018
Фото: @morethanagency
Актриса Ирина Безрукова стала героиней красочной фотосессии и предстала в мистическом образе потусторонней красавицы.
Всегда элегантная звезда отличается безупречным стилем и не раз вызывала восхищение поклонников своими утонченными образами. Однако Ирина не боится экспериментов, что и продемонстрировала в новой необычной фотосессии.
@vinni343
«Всем выйти из сумрака!» — процитировала актриса "Ночной дозор" в подписи к фото. Ирина предстала в образе прекрасной вампирши. Поклонники были приятно удивлены таким смелым преображением на фоне обычно теплых образов актрисы.
"Фотка и образ очень оригинальный! Ты как будто богиня мистики!
Фантастическая Ирина!"
"Вы бы Беллу из Сумерек классно сыграли!"
"Ириииииииина! Вот! Это не «Исполком» и не «Грядка завтра», где Вас, по Вашей доброте на обложку заставляют! Артистизм! Чувственность! Одна из граней Вашей красоты и характера раскрыта! Фотографа не терять! Он Вас обожает! Остальных в отставку!"
"Королева Сумрака"
"Хочу сказать вам Ирина что вы воспарили над самой собой! Вы не только вышли из сумрака, вы стали источником света. Женщина излучает то что чувствует, какими бы масками она не прикрывалась. Вы прошли путь, как мне кажется сложны тернистый, но без этого сейчас не было бы вас такой какая есть. И я очень вдохновляюсь вами! Любви вам и света"
"Женщина Вамп!потрясающая!"
"Завораживает, очень стильно"
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