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Анну Седокову просят раскрыть секрет идеальной груди
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Седокову просят раскрыть секрет идеальной груди 

Eva.ru 15 марта 2018
Фото: @annasedokova
Поклонники Анны Седоковой поражаются красоте её бюста. Они выражают свое восхищение, хваля артистку в комментариях под фотоснимками в её микроблоге. Многие задаются вопросом, в чём же секрет такой идеальной груди.
Анна Седокова, подхватив волну восторженных высказываний в сторону её бюста, решила в очередной раз побаловать фанатов фотоснимком, сделав немалый акцент на своём достоинстве. Женщина приковала взгляды многомиллионной публики, которая не смогла пройти мимо и не высказать свое мнение. Мужская часть фолловеров певицы просто боготворила Анну, а дамы же принялись расспрашивать у Седоковой, как она ухаживает за грудью и, вообще, как ей удалось стать обладательницей такого бюста. По мнению поклонников, пышная грудь артистки больше похожа всё же на дар природы, чем на работу пластического хирурга, однако старые фото Седоковой, по словам некоторых, заставляют в этом сомневаться.
@annasedokova
Комментирующие попросили Анну ввести в свой микроблог рубрику об уходе за зоной декольте, ведь это немаловажная часть женской красоты, а особенно, когда есть, что показать. Взгляд мужчин часто останавливается именно на бюсте женщины, и, поэтому хочется, чтобы кожа была гладкая, а грудь — подтянутая.
«Какая идеальная грудь.. может это и силикон, но выглядит, как своя!»
«Шикарная… расскажите, как ухаживаете за бюстом»
«Мне так нравится ваша грудь, такая женственность в вас присутствует неимоверная!»
"Раскройте нам секреты!"
"Все мужчины у ваших ног!"
К груди популярной певицы приковано много внимания, впрочем, тем же может похвастаться и её коллега Анна Семенович, бюст которой обсуждают больше, чем её саму.
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