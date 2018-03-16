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Фанаты Кендал Дженнер сомневаются в её ориентации
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Фанаты Кендал Дженнер сомневаются в её ориентации 

Popcake.tv 16 марта 2018
Фото: Popcake.tv
Об успехах Кендал Дженер в модельном бизнесе знают все, а о личной жизни даже фанатам толком ничего неизвестно. Это их и беспокоит. Дошло даже до того, что они стали задумываться, всё ли в порядке с ориентацией их любимой модели. Понять поклонников можно, ведь в сети появлялись снимки, на которых Кендал то держит за руку Беллу Хадид, то целует её сестру Джидджи или мило смотрит на модель, проходящую мимо. Самой Кендал слышать об этом странно.
Она подтверждает, что не выкладывает фото с парнями в Инстаграм и редко заводит о них разговоры, но лишь потому, что в общении с ними она сдержанна и не предпочитает выставлять свою личную жизнь напоказ. Если бы с её ориентацией было что-то не так, своим поклонникам, уверяет Дженнер, она бы об этом точно рассказала. Более того, недавно папарацци всё же удалось подловить Кендал на свидании с баскетболистом Блейком Гриффином. Оказывается, вместе они уже два месяца, а это подтверждает, что фанаты зря беспокоились. Кендал просто долго была в поисках.
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