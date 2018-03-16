Фанаты Кендал Дженнер сомневаются в её ориентации

Об успехах Кендал Дженер в модельном бизнесе знают все, а о личной жизни даже фанатам толком ничего неизвестно. Это их и беспокоит. Дошло даже до того, что они стали задумываться, всё ли в порядке с ориентацией их любимой модели. Понять поклонников можно, ведь в сети появлялись снимки, на которых Кендал то держит за руку Беллу Хадид , то целует её сестру Джидджи или мило смотрит на модель, проходящую мимо. Самой Кендал слышать об этом странно.

Она подтверждает, что не выкладывает фото с парнями в Инстаграм и редко заводит о них разговоры, но лишь потому, что в общении с ними она сдержанна и не предпочитает выставлять свою личную жизнь напоказ. Если бы с её ориентацией было что-то не так, своим поклонникам, уверяет Дженнер, она бы об этом точно рассказала. Более того, недавно папарацци всё же удалось подловить Кендал на свидании с баскетболистом Блейком Гриффином. Оказывается, вместе они уже два месяца, а это подтверждает, что фанаты зря беспокоились. Кендал просто долго была в поисках.