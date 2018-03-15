Ещё
Дима Билан показал новое фото своей сестры
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дима Билан показал новое фото своей сестры 

Рамблер 15 марта 2018
Фото: @bilanofficial
Певец Дима Билан опубликовал в своем Инстаграме новую фотографию. С подписчиками он поделился снимком своей младшей сестры.
@bilanofficial
"Сегодня что-то прям захотел увидеться с родной младшей сестрой"
— так подписал снимок певец.
Подписчики положительно отреагировали на тоску брата по своей родственнице:
"Вы молодец, Дима, что поддерживаете отношения с сестрой"
"Красивая)) Как здорово, что есть родные"
"Выросла девочка! Помню ваши фото где она маленькая девчушка"
Ане Белан 22 года. Девушка живет в США, городе Лос-Анджелес. Старший брат иногда ее навещает. Анна и Дима лишь иногда публикуют совместные снимки. Но вот один из таких редких кадров:
@annebelan
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Покупки из онлайн-магазинов: ожидание и реальность14
Пугачева произвела фурор на показе Гуляева22
Модель бросила диеты и полюбила свое пышное тело75
Модель с монобровью считает ее своей изюминкой18
У Валерии и Пригожина появилась малышка Лизи6
Видео
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
01:00
Успеть за 45 секунд: смоки-айс
Красота
00:49
Стробинг — новый тренд в макияже
Красота
02:28
Горячая и 60-летняя Шэрон Стоун
Звёзды
00:56
Сати Казанова рассказала о разрыве с возлюбленным
Звёзды
03:19
Утренняя 15-минутная зарядка: комплекс упражнений
Здоровье
00:49
Иглесиас признался в любви Курниковой и детям
Звёзды
00:59
Волочковой советуют нанять стилиста и носить белье
Звёзды
02:20
Акиньшина родила троих и поразила фото в бикини
Звёзды
04:44
Трагическая история любви Табакова и Зудиной
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение