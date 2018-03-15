Дима Билан показал новое фото своей сестры

Певец Дима Билан опубликовал в своем Инстаграме новую фотографию. С подписчиками он поделился снимком своей младшей сестры.

@bilanofficial "Сегодня что-то прям захотел увидеться с родной младшей сестрой"

— так подписал снимок певец.

Подписчики положительно отреагировали на тоску брата по своей родственнице:

"Вы молодец, Дима, что поддерживаете отношения с сестрой"

"Красивая)) Как здорово, что есть родные"

"Выросла девочка! Помню ваши фото где она маленькая девчушка"

Ане Белан 22 года. Девушка живет в США, городе Лос-Анджелес. Старший брат иногда ее навещает. Анна и Дима лишь иногда публикуют совместные снимки. Но вот один из таких редких кадров: