Сати Казанова рассказала о разрыве с возлюбленным

В откровенном интервью Сати Казанова впервые рассказала о тяжелом расставании с молодым человеком и борьбе с преследовавшими ее паническими атаками.

В настоящее время певица успешно продолжает свою сольную карьеру и замужем за итальянским фотографом Стефано Тиоццо . Но так было не всегда.

В интервью журналу L’Officiel Сати рассказала о тяжелом периоде в ее жизни, который случился несколько лет назад. В тот момент она покинула группу "Фабрика" и рассталась с мужчиной, за которого собиралась выйти замуж. И хотя разрыв произошел по ее инициативе, следствием переживаний стали сильнейшие панические атаки.

Певица заметила, что во многом все случилось из-за того, что она не прислушивалась к себе и своим желаниям.