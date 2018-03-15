Сати Казанова рассказала о разрыве с возлюбленным 

В откровенном интервью Сати Казанова впервые рассказала о тяжелом расставании с молодым человеком и борьбе с преследовавшими ее паническими атаками.
В настоящее время певица успешно продолжает свою сольную карьеру и замужем за итальянским фотографом Стефано Тиоццо. Но так было не всегда.
В интервью журналу L’Officiel Сати рассказала о тяжелом периоде в ее жизни, который случился несколько лет назад. В тот момент она покинула группу "Фабрика" и рассталась с мужчиной, за которого собиралась выйти замуж. И хотя разрыв произошел по ее инициативе, следствием переживаний стали сильнейшие панические атаки.
Певица заметила, что во многом все случилось из-за того, что она не прислушивалась к себе и своим желаниям.
"Все вокруг мне намекало: ты, девочка, идешь не тем путем. Но мы же сердце не слушаем. Мама говорит: «Он хороший», общество говорит: «Он пригожий», логика говорит: «Он будет хорошим отцом и надежным мужем». Панические атаки были похожи на приступы: казалось, будто моя грудная клетка так стиснута, что я хватала ртом воздух, как рыба, задыхающаяся на суше. "